Негода на Волині: рятувальники працюють в посиленому режимі
Сьогодні, 17:01
Через сильний дощ і вітер минулими вихідними в області 20 населених пунктів залишилися без електропостачання.
Про це повідомила телефоном інженер прес-центру ПрАТ «Волиньобленерго» Інна Ройко. Чимало вулиць у Луцьку й сьогодні залишається без світла через аварійне пошкодження на лінії – додала вона, – повідомляє ВРД НСТУ.
«Бригади обленерго працюють над усуненням проблем. Відновити електропостачання намагаються у найкоротші терміни. Де саме зараз немає світла і приблизно скільки це будинків? Будинки не знаю, але район Балки», – розповіла Інна Ройко 5 лютого вранці.
Волинські ж рятувальники минулими вихідними шість разів допомагали водіям дістатися із заметів. В деяких районах краю була потреба залучати потужну техніку для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутне становище.
«Чотири вантажівки було визволено із снігових заметів у Горохівському районі, поблизу села Піски було розкрижоване дерево… Сьогодні вночі, 5 лютого, рятувальники селища Ратне надали допомогу водію карети швидкої допомоги, визволили їх із снігового замету, медики поверталися із виклику. І близько 10 години рятувальники аварійно-рятувальної частини залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на вулиці Ковельській. Там надавали допомогу водію вантажівки», – сказав речник УДСНС в області Володимир Нестеров.
Ускладнень на дорогах державного значення зараз немає, – каже заступник начальника Служби автодоріг в області Юрій Ришкевич: «Із суботи на неділю через циклон, який надійшов на Волинь, товщина снігового покриву була в окремих районах до 20 сантиметрів. Станом на 2 годину дня неділі всі напрямки були розчищені, підсипані піщано-соляною сумішшю, проїзд був забезпечений. Зараз знову сніг пішов, техніка знову виїхала на повторну обробку покриття».
Усього на дорогах загального користування минулими вихідними працювало до 9 десятків машин спецтехніки. Нині проїзд забезпечений.
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Про це повідомила телефоном інженер прес-центру ПрАТ «Волиньобленерго» Інна Ройко. Чимало вулиць у Луцьку й сьогодні залишається без світла через аварійне пошкодження на лінії – додала вона, – повідомляє ВРД НСТУ.
«Бригади обленерго працюють над усуненням проблем. Відновити електропостачання намагаються у найкоротші терміни. Де саме зараз немає світла і приблизно скільки це будинків? Будинки не знаю, але район Балки», – розповіла Інна Ройко 5 лютого вранці.
Волинські ж рятувальники минулими вихідними шість разів допомагали водіям дістатися із заметів. В деяких районах краю була потреба залучати потужну техніку для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутне становище.
«Чотири вантажівки було визволено із снігових заметів у Горохівському районі, поблизу села Піски було розкрижоване дерево… Сьогодні вночі, 5 лютого, рятувальники селища Ратне надали допомогу водію карети швидкої допомоги, визволили їх із снігового замету, медики поверталися із виклику. І близько 10 години рятувальники аварійно-рятувальної частини залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на вулиці Ковельській. Там надавали допомогу водію вантажівки», – сказав речник УДСНС в області Володимир Нестеров.
Ускладнень на дорогах державного значення зараз немає, – каже заступник начальника Служби автодоріг в області Юрій Ришкевич: «Із суботи на неділю через циклон, який надійшов на Волинь, товщина снігового покриву була в окремих районах до 20 сантиметрів. Станом на 2 годину дня неділі всі напрямки були розчищені, підсипані піщано-соляною сумішшю, проїзд був забезпечений. Зараз знову сніг пішов, техніка знову виїхала на повторну обробку покриття».
Усього на дорогах загального користування минулими вихідними працювало до 9 десятків машин спецтехніки. Нині проїзд забезпечений.
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