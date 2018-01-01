Негода на Волині: рятувальники працюють в посиленому режимі





Про це повідомила телефоном інженер прес-центру ПрАТ «Волиньобленерго» Інна Ройко. Чимало вулиць у Луцьку й сьогодні залишається без світла через аварійне пошкодження на лінії – додала вона, – повідомляє



«Бригади обленерго працюють над усуненням проблем. Відновити електропостачання намагаються у найкоротші терміни. Де саме зараз немає світла і приблизно скільки це будинків? Будинки не знаю, але район Балки», – розповіла Інна Ройко 5 лютого вранці.



Волинські ж рятувальники минулими вихідними шість разів допомагали водіям дістатися із заметів. В деяких районах краю була потреба залучати потужну техніку для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутне становище.



«Чотири вантажівки було визволено із снігових заметів у Горохівському районі, поблизу села Піски було розкрижоване дерево… Сьогодні вночі, 5 лютого, рятувальники селища Ратне надали допомогу водію карети швидкої допомоги, визволили їх із снігового замету, медики поверталися із виклику. І близько 10 години рятувальники аварійно-рятувальної частини залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на вулиці Ковельській. Там надавали допомогу водію вантажівки», – сказав речник УДСНС в області Володимир Нестеров.



Ускладнень на дорогах державного значення зараз немає, – каже заступник начальника Служби автодоріг в області Юрій Ришкевич: «Із суботи на неділю через циклон, який надійшов на Волинь, товщина снігового покриву була в окремих районах до 20 сантиметрів. Станом на 2 годину дня неділі всі напрямки були розчищені, підсипані піщано-соляною сумішшю, проїзд був забезпечений. Зараз знову сніг пішов, техніка знову виїхала на повторну обробку покриття».



Усього на дорогах загального користування минулими вихідними працювало до 9 десятків машин спецтехніки. Нині проїзд забезпечений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через сильний дощ і вітер минулими вихідними в області 20 населених пунктів залишилися без електропостачання.Про це повідомила телефоном інженер прес-центру ПрАТ «Волиньобленерго». Чимало вулиць у Луцьку й сьогодні залишається без світла через аварійне пошкодження на лінії – додала вона, – повідомляє ВРД НСТУ «Бригади обленерго працюють над усуненням проблем. Відновити електропостачання намагаються у найкоротші терміни. Де саме зараз немає світла і приблизно скільки це будинків? Будинки не знаю, але район Балки», – розповіла Інна Ройко 5 лютого вранці.Волинські ж рятувальники минулими вихідними шість разів допомагали водіям дістатися із заметів. В деяких районах краю була потреба залучати потужну техніку для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутне становище.«Чотири вантажівки було визволено із снігових заметів у Горохівському районі, поблизу села Піски було розкрижоване дерево… Сьогодні вночі, 5 лютого, рятувальники селища Ратне надали допомогу водію карети швидкої допомоги, визволили їх із снігового замету, медики поверталися із виклику. І близько 10 години рятувальники аварійно-рятувальної частини залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на вулиці Ковельській. Там надавали допомогу водію вантажівки», – сказав речник УДСНС в областіУскладнень на дорогах державного значення зараз немає, – каже заступник начальника Служби автодоріг в області: «Із суботи на неділю через циклон, який надійшов на Волинь, товщина снігового покриву була в окремих районах до 20 сантиметрів. Станом на 2 годину дня неділі всі напрямки були розчищені, підсипані піщано-соляною сумішшю, проїзд був забезпечений. Зараз знову сніг пішов, техніка знову виїхала на повторну обробку покриття».Усього на дорогах загального користування минулими вихідними працювало до 9 десятків машин спецтехніки. Нині проїзд забезпечений.

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