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Заблокований рух і скасовані рейси: світ «скували» лютневі морози. ФОТО

Заблокований рух і скасовані рейси: світ «скували» лютневі морози. ФОТО
Негода крокує світом. В Іспанії через заметілі заблокований рух транспорту, скасовані десятки рейсів.

У Франції через сніг оголосили попередження майже по всій країні, – пише 5 канал.

У найближчі дні очікують на погіршення погоди. Тим часом у Південній Кореї панують лютневі морози. А на острові Чеджу ще й засипає снігом.

Про негоду у світі – дивіться у фото.



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Теги: негода
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