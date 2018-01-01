Заблокований рух і скасовані рейси: світ «скували» лютневі морози. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Негода крокує світом. В Іспанії через заметілі заблокований рух транспорту, скасовані десятки рейсів.
У Франції через сніг оголосили попередження майже по всій країні, – пише 5 канал.
У найближчі дні очікують на погіршення погоди. Тим часом у Південній Кореї панують лютневі морози. А на острові Чеджу ще й засипає снігом.
Про негоду у світі – дивіться у фото.
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У Франції через сніг оголосили попередження майже по всій країні, – пише 5 канал.
У найближчі дні очікують на погіршення погоди. Тим часом у Південній Кореї панують лютневі морози. А на острові Чеджу ще й засипає снігом.
Про негоду у світі – дивіться у фото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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