Заблокований рух і скасовані рейси: світ «скували» лютневі морози. ФОТО





У Франції через сніг оголосили попередження майже по всій країні, – пише



У найближчі дні очікують на погіршення погоди. Тим часом у Південній Кореї панують лютневі морози. А на острові Чеджу ще й засипає снігом.



Про негоду у світі – дивіться у фото.







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