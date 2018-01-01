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У Львові бурулька розбила голову пенсіонерці

У Львові бурулька розбила голову пенсіонерці
У Львові 71-річній жінці з даху на голову впала бурулька.

Про це пише Zaxid.net.

Як зазначається, інцидент стався неподалік від зупинки громадського транспорту. Унаслідок цього львів’янка отримала черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наразі жінка госпіталізована до 8-ї міської лікарні, вона перебуває у стані середньої важкості.

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Теги: бурулька, Львів, пенсіонерка
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