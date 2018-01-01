У Львові бурулька розбила голову пенсіонерці





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Як зазначається, інцидент стався неподалік від зупинки громадського транспорту. Унаслідок цього львів’янка отримала черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



Наразі жінка госпіталізована до 8-ї міської лікарні, вона перебуває у стані середньої важкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові 71-річній жінці з даху на голову впала бурулька.Про це пише Zaxid.net Як зазначається, інцидент стався неподалік від зупинки громадського транспорту. Унаслідок цього львів’янка отримала черепно-мозкову травму та струс головного мозку.Наразі жінка госпіталізована до 8-ї міської лікарні, вона перебуває у стані середньої важкості.

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