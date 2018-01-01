У водіїв, які перетинали залізничний переїзд на червоне, забрали права

Екіпаж патрульних виявив порушення правил дорожнього руху на залізничному переїзді у Ковелі.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.Водії Ford Focus і Ford Transit в’їхали на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, тобто коли рух уже було заборонено. Звісно, за такі суттєві порушення їх негайно зупинили та оформили відповідні протоколи.«У той час, як 59-річний водій визнав свою провину, 55-річний водій відмовився підписувати протокол. Відповідно до ч.2 статті 123 КУпАП, в обох чоловіків вилучили посвідчення водія», - повідомив інспектор патрульної поліції ВолиніЗалізничні переїзди є найбільш складними елементами вулично-дорожньої мережі - це перетин двох видів транспорту (залізничного та автомобільного) на одному рівні. Насамперед, це місце підвищеної небезпеки, яка вимагає уваги, концентрації та неухильного дотримання ПДР. Є регульовані і нерегульовані залізничні переїзди. Регульовані обладнані звуковою та світловою сигналізацією (деякі ще і шлагбаумами).Щорічно на залізничних переїздах України відбуваються випадки зіткнень рухомого складу з автотранспортом. Основними причинами скоєння даних ДТП є порушення водіями правил проїзду залізничних переїздів: ігнорування вказівок або сигналів чергового по переїзду, положення шлагбаума, звукових і світлових сигналів, дорожніх знаків. На жаль, деякі водії нехтують елементарними правилами безпеки, не розуміють, що поїзд розвиває таку швидкість, що зупинитися швидко не вийде.