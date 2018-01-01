Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
Сьогодні, 00:51
Цькування, хуліганство, вимагання грошей, бійки. Із цим частенько зустрічаються діти у шкільному середовищі і не тільки. Це явище називається булінг – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення з боку дитини до оточуючих, у тому числі й своїх однолітків.
Основні ознаки цього явища – регулярна агресивна і негативна поведінка. У Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, де вихованці – це, здебільшого, незрячі дітки, навчали, як уникнути насилля, - повідомляє ВРД НСТУ.
«Мені знайомий булінг. Якось билися два хлопці. Звісно, я пішла, розповіла дорослим, і вони припинили цю бійку. З’ясували причини, чому це сталося. І більш такого не траплялося», – говорять учениця Крупівського НРЦ Юлія Пушкіна.
Старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Нацполіції України Андрій Яцук розповідає: «Кожен, хто вчився у школі, стикався з негарним ставленням один до одного. У результаті виникали негативні наслідки. В інтернеті ширяться кадри про те, як діти один до одного ставляться, і цей високий рівень насилля серед дітей, звичайно, турбує поліцейських».
За словами Андрія Яцука, серед волинських підлітків випадки насилля не зафіксовані. Проте, каже, проконтролювати це складно.
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Основні ознаки цього явища – регулярна агресивна і негативна поведінка. У Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, де вихованці – це, здебільшого, незрячі дітки, навчали, як уникнути насилля, - повідомляє ВРД НСТУ.
«Мені знайомий булінг. Якось билися два хлопці. Звісно, я пішла, розповіла дорослим, і вони припинили цю бійку. З’ясували причини, чому це сталося. І більш такого не траплялося», – говорять учениця Крупівського НРЦ Юлія Пушкіна.
Старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Нацполіції України Андрій Яцук розповідає: «Кожен, хто вчився у школі, стикався з негарним ставленням один до одного. У результаті виникали негативні наслідки. В інтернеті ширяться кадри про те, як діти один до одного ставляться, і цей високий рівень насилля серед дітей, звичайно, турбує поліцейських».
За словами Андрія Яцука, серед волинських підлітків випадки насилля не зафіксовані. Проте, каже, проконтролювати це складно.
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