Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі

Цькування, хуліганство, вимагання грошей, бійки. Із цим частенько зустрічаються діти у шкільному середовищі і не тільки. Це явище називається булінг – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення з боку дитини до оточуючих, у тому числі й своїх однолітків.Основні ознаки цього явища – регулярна агресивна і негативна поведінка. У Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, де вихованці – це, здебільшого, незрячі дітки, навчали, як уникнути насилля, - повідомляє ВРД НСТУ.«Мені знайомий булінг. Якось билися два хлопці. Звісно, я пішла, розповіла дорослим, і вони припинили цю бійку. З’ясували причини, чому це сталося. І більш такого не траплялося», – говорять учениця Крупівського НРЦСтарший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Нацполіції Українирозповідає: «Кожен, хто вчився у школі, стикався з негарним ставленням один до одного. У результаті виникали негативні наслідки. В інтернеті ширяться кадри про те, як діти один до одного ставляться, і цей високий рівень насилля серед дітей, звичайно, турбує поліцейських».За словами Андрія Яцука, серед волинських підлітків випадки насилля не зафіксовані. Проте, каже, проконтролювати це складно.