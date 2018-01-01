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Курс валют у Луцьку на 11 лютого

Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,992, а продаж - 27,363.

Євро при купівлі становить - 33,002, при продажу - 33,664.

Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,775, продаж - 8,258

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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