Курс валют у Луцьку на 11 лютого





Євро при купівлі становить - 33,002, при продажу - 33,664.



Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,775, продаж - 8,258

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,992, а продаж - 27,363.Євро при купівлі становить - 33,002, при продажу - 33,664.Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,775, продаж - 8,258

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію