На Україну суне нова хвиля похолодань





Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, – пише



«Уже найближчої ночі температура повітря складе -2...-8 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях навіть -7...-11 градусів», – зазначила вона.



Удень у вівторок практично в усіх регіонах очікується 0...-5 градусів, тільки на Півдні повітря прогріється до +4 градусів.



«Сніг і мокрий сніг більш ймовірні на Лівобережжі. Але загалом усюди буде хмарно та можливість або невеликого снігу, або мряки», – підкреслила Діденко.



«З 15 лютого в Україні знову потеплішає», – додала синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну йде нове похолодання, яке вдарить морозами вже вночі 13 лютого.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик, – пише Обозреватель «Уже найближчої ночі температура повітря складе -2...-8 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях навіть -7...-11 градусів», – зазначила вона.Удень у вівторок практично в усіх регіонах очікується 0...-5 градусів, тільки на Півдні повітря прогріється до +4 градусів.«Сніг і мокрий сніг більш ймовірні на Лівобережжі. Але загалом усюди буде хмарно та можливість або невеликого снігу, або мряки», – підкреслила Діденко.«З 15 лютого в Україні знову потеплішає», – додала синоптик.

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