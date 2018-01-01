На Україну суне нова хвиля похолодань
Сьогодні, 12:03
В Україну йде нове похолодання, яке вдарить морозами вже вночі 13 лютого.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, – пише Обозреватель.
«Уже найближчої ночі температура повітря складе -2...-8 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях навіть -7...-11 градусів», – зазначила вона.
Удень у вівторок практично в усіх регіонах очікується 0...-5 градусів, тільки на Півдні повітря прогріється до +4 градусів.
«Сніг і мокрий сніг більш ймовірні на Лівобережжі. Але загалом усюди буде хмарно та можливість або невеликого снігу, або мряки», – підкреслила Діденко.
«З 15 лютого в Україні знову потеплішає», – додала синоптик.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, – пише Обозреватель.
«Уже найближчої ночі температура повітря складе -2...-8 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях навіть -7...-11 градусів», – зазначила вона.
Удень у вівторок практично в усіх регіонах очікується 0...-5 градусів, тільки на Півдні повітря прогріється до +4 градусів.
«Сніг і мокрий сніг більш ймовірні на Лівобережжі. Але загалом усюди буде хмарно та можливість або невеликого снігу, або мряки», – підкреслила Діденко.
«З 15 лютого в Україні знову потеплішає», – додала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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