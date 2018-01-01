вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Україну суне нова хвиля похолодань

На Україну суне нова хвиля похолодань
В Україну йде нове похолодання, яке вдарить морозами вже вночі 13 лютого.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, – пише Обозреватель.

«Уже найближчої ночі температура повітря складе -2...-8 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях навіть -7...-11 градусів», – зазначила вона.

Удень у вівторок практично в усіх регіонах очікується 0...-5 градусів, тільки на Півдні повітря прогріється до +4 градусів.

«Сніг і мокрий сніг більш ймовірні на Лівобережжі. Але загалом усюди буде хмарно та можливість або невеликого снігу, або мряки», – підкреслила Діденко.

«З 15 лютого в Україні знову потеплішає», – додала синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі розшукують викрадене авто
Сьогодні, 12:11
На Волині з авто поцупили важливі документи
Сьогодні, 12:09
На Україну суне нова хвиля похолодань
Сьогодні, 12:03
Рівнянин хотів відкупитися від волинських патрульних
Сьогодні, 11:53
На Волині після пологів померла жінка
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого
09 лютий, 20:00
Синоптики повідомили про похолодання Синоптики повідомили про похолодання
09 лютий, 10:49
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Сніжитиме: українців попереджають про негоду Сніжитиме: українців попереджають про негоду
08 лютий, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колки на ретрофото початку ХХ століття
Сьогодні, 08:21
 1
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
 1
«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook
Сьогодні, 12:25
 0
Арт-барісто з Італії пригощатиме лучан фірмовим капучіно. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Пожежа на Волині: в будинку горів дах
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8