На Волині мати з донькою обікрали магазин
Сьогодні, 10:32
У Рожищі жінки викрали з магазину «Єва» косметичні товари.
Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснила 36-річна місцева мешканка Оксана, - пише Район.Рожище.
Більше того, інспектором ювенальної превенції Андрієм Торожнюком також було виявлено факт крадіжки косметики з цього закладу донькою Оксани, 16-річною Інною.
Жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема, за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
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Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснила 36-річна місцева мешканка Оксана, - пише Район.Рожище.
Більше того, інспектором ювенальної превенції Андрієм Торожнюком також було виявлено факт крадіжки косметики з цього закладу донькою Оксани, 16-річною Інною.
Жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема, за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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