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На Волині мати з донькою обікрали магазин

На Волині мати з донькою обікрали магазин
У Рожищі жінки викрали з магазину «Єва» косметичні товари.

Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснила 36-річна місцева мешканка Оксана, - пише Район.Рожище.

Більше того, інспектором ювенальної превенції Андрієм Торожнюком також було виявлено факт крадіжки косметики з цього закладу донькою Оксани, 16-річною Інною.

Жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема, за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).


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Теги: Рожище, крадіжка
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