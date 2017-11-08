На Волині мати з донькою обікрали магазин





Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснила 36-річна місцева мешканка Оксана, - пише



Більше того, інспектором ювенальної превенції Андрієм Торожнюком також було виявлено факт крадіжки косметики з цього закладу донькою Оксани, 16-річною Інною.



Жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема, за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі жінки викрали з магазину «Єва» косметичні товари.Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснила 36-річна місцева мешканка, - пише Район.Рожище Більше того, інспектором ювенальної превенціїтакож було виявлено факт крадіжки косметики з цього закладу донькою Оксани, 16-річноюЖінку було притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема, за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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