Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 лютого





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дрібний мокрий сніг.



Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до -2…0. Вітер східний і північно-східний, 2-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дрібний мокрий сніг.Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до -2…0. Вітер східний і північно-східний, 2-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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