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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 лютого
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дрібний мокрий сніг.

Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до -2…0. Вітер східний і північно-східний, 2-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: погода
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