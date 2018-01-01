Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 лютого
13 лютий, 21:43
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дрібний мокрий сніг.
Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до -2…0. Вітер східний і північно-східний, 2-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дрібний мокрий сніг.
Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до -2…0. Вітер східний і північно-східний, 2-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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