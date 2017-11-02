На Волині військовим-контратникам оплачуватимуть житло





Про це повідомив військовий комісар Луцька Василь Худик, - пише



«Військовим будуть виплати, якщо він не має особистого житла, або службового житла, яке отримав від держави чи Міністерства оборони України. Для обласного центру така грошова компенсація буде виплачуватись щомісячно в районі 3 – 3,3 тисяч, якщо до складу сім’ї входить четверо осіб. Якщо двоє, то десь в районі 2-2,5 тисячі для обласного центру», – повідомив Василь Худик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями в Україні вступили у силу зміни до закону, відповідно до яких, бійцям від рядового до старшинського складу компенсовуватимуть витрати на проживання.Про це повідомив військовий комісар Луцька, - пише Суспільне Волині «Військовим будуть виплати, якщо він не має особистого житла, або службового житла, яке отримав від держави чи Міністерства оборони України. Для обласного центру така грошова компенсація буде виплачуватись щомісячно в районі 3 – 3,3 тисяч, якщо до складу сім’ї входить четверо осіб. Якщо двоє, то десь в районі 2-2,5 тисячі для обласного центру», – повідомив Василь Худик.

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