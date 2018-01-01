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У волинському селі люди самотужки відремонтували всі дороги

У волинському селі люди самотужки відремонтували всі дороги
У волинському селі Воєгощі Камінь-Каширського району мешканці вирішили не оглядатися на владу з Києва і Луцька та взяли справу ремонту доріг у свої руки.

Про це повідомляє Вісник і К.

«Кілька років тому через величезні глибокі баюри центральною вулицею було страшно їхати, бо це для автовласника запросто могло завершитися загубленим колесом або побитою підвіскою. Минали центр села і маршрутки. Доїжджали до зупинки, що за три кілометри звідси, і розверталися. Людям доводилося прямувати туди пішки», – каже мешканець села Віктор Чмих.

Селяни дружно скинулися грошима. Збирали по 100, 500, 1000 гривень – як коли. Люди самі закупили потрібні матеріали, залучили власну техніку та взялися до роботи. Навіть відремонтували старенький списаний причіпний грейдер, який раніше був на балансі автодору, а тепер справно допомагає громаді.

За короткий час селянам вдалося відремонтувати майже всі вулиці, а також прокласти кілька нових автошляхів. Тепер воєгощанці намагаються підтримувати їх у належному стані, чи не щотижня грейдерують дороги.


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Теги: ремонт, дорога
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