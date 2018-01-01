Поліцейського під судом у Києві підстрелив атовець із нагородної зброї





Про це заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, - передає



«Це правда. Так, це колишній боєць добровольчого батальйону «Донбас». Так, у нього була нагородна зброя, так, він її використовував незаконно і понесе за це відповідальність. Нагородна зброя – це орден чи медаль людині, яку вважають такою, що заслужила. Відповідно, вона (зброя, - ред.) також буде конфіскована у нього після того, вона вже конфісковано зараз. Він буде засуджений, отримає, думаю, достатньо тривалий термін тюремного ув'язнення за те, що стріляв у поліцейського, не маючи на це ніяких прав і підстав, на мій погляд», – сказав Геращенко.



Також нардеп наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені відеозаписи, на яких зафіксовані вчорашні події.



Нагадаємо, 15 лютого під час забезпечення порядку біля будівлі суду, де розглядалося клопотання про арешт мера Одеси Геннадія Труханова, сталася стрілянина, в результаті якої був поранений поліцейський. Зазначалося, що стрільця затримали, поліцейського з вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню.



Всього в управління поліції доставили 36 осіб, трьох з яких затримали, стосовно інших правоохоронці встановили анкетні дані і відпустили.



В результаті зіткнень біля будівлі Солом'янського районного суду Києва поліція відкрила кримінальні справи за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Найближчим часом затриманим оголосять про підозру і оберуть запобіжний захід.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, є колишнім бійцем добровольчого батальйону «Донбас». Він стріляв зі зброї, яку отримав у нагороду від МВС.Про це заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ, - передає 112 канал «Це правда. Так, це колишній боєць добровольчого батальйону «Донбас». Так, у нього була нагородна зброя, так, він її використовував незаконно і понесе за це відповідальність. Нагородна зброя – це орден чи медаль людині, яку вважають такою, що заслужила. Відповідно, вона (зброя, - ред.) також буде конфіскована у нього після того, вона вже конфісковано зараз. Він буде засуджений, отримає, думаю, достатньо тривалий термін тюремного ув'язнення за те, що стріляв у поліцейського, не маючи на це ніяких прав і підстав, на мій погляд», – сказав Геращенко.Також нардеп наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені відеозаписи, на яких зафіксовані вчорашні події.Нагадаємо, 15 лютого під час забезпечення порядку біля будівлі суду, де розглядалося клопотання про арешт мера Одеси Геннадія Труханова, сталася стрілянина, в результаті якої був поранений поліцейський. Зазначалося, що стрільця затримали, поліцейського з вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню.Всього в управління поліції доставили 36 осіб, трьох з яких затримали, стосовно інших правоохоронці встановили анкетні дані і відпустили.В результаті зіткнень біля будівлі Солом'янського районного суду Києва поліція відкрила кримінальні справи за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Найближчим часом затриманим оголосять про підозру і оберуть запобіжний захід.

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