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У Тернополі чоловік хотів вкоротити віку, стрибнувши з церковної дзвіниці

У Тернополі чоловік хотів вкоротити віку, стрибнувши з церковної дзвіниці
У Тернополі чоловік виліз на покрівлю церкви та погрожував стрибнути.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС, - передає УНН.

У неділю о 16:45 год. від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на покрівлі церкви Всіх святих українського народу перебуває чоловік, який зачинився з середини та хоче стрибнути.

У відомстві зазначили, на місце події направили автодрабину та відділення АРЧ АРЗ.

“За вказаною адресою негайно направили черговий караул аварійно-рятувальної частини АРЗ та пожежну автодрабину. По прибуттю до місця події рятувальники відчинили люк на дзвіницю, а далі працівники поліції та родичі потенційного самогубці вмовили його не чинити задуманого. Завдяки злагодженій співпраці екстрених служб, вдалося врятувати людське життя”, – йдеться у повідомленні.
У Тернополі чоловік хотів вкоротити віку, стрибнувши з церковної дзвіниці
У Тернополі чоловік хотів вкоротити віку, стрибнувши з церковної дзвіниці

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Теги: самогубство
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