Луцькому дитсадку необхідно понад 700 тисяч на водовідведення

Дитячий садок № 40, що розташований у 55-му мікрорайоні Луцька, потерпає від затоплень.Про це йшлося 20 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.За словами директора департаменту фінансів, щоб вирішити цю проблему, необхідно 730 тисяч гривень.При зведенні дошкільного закладу у плані не передбачили будівництво системи водовідведення. Тоді у цьому не вбачали потреби. Однак після того, як довкола садочка звели багатоповерхівки, заклад «опинився знизу» і на його територію почали стікати води з вище розташованих ділянок.У 2017 році у міській раді вирішили, що воду треба відводити. Це відбуватиметься на вулиці Липинського та Кримського.Члени комісії підтримали виділення коштів на водовідведення, тож це рішення ще розглядатимуть на засіданні сесії міської ради.