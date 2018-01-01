Луцькому дитсадку необхідно понад 700 тисяч на водовідведення
Сьогодні, 15:10
Дитячий садок № 40, що розташований у 55-му мікрорайоні Луцька, потерпає від затоплень.
Про це йшлося 20 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
За словами директора департаменту фінансів Лілії Єлової, щоб вирішити цю проблему, необхідно 730 тисяч гривень.
При зведенні дошкільного закладу у плані не передбачили будівництво системи водовідведення. Тоді у цьому не вбачали потреби. Однак після того, як довкола садочка звели багатоповерхівки, заклад «опинився знизу» і на його територію почали стікати води з вище розташованих ділянок.
У 2017 році у міській раді вирішили, що воду треба відводити. Це відбуватиметься на вулиці Липинського та Кримського.
Члени комісії підтримали виділення коштів на водовідведення, тож це рішення ще розглядатимуть на засіданні сесії міської ради.
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Про це йшлося 20 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
За словами директора департаменту фінансів Лілії Єлової, щоб вирішити цю проблему, необхідно 730 тисяч гривень.
При зведенні дошкільного закладу у плані не передбачили будівництво системи водовідведення. Тоді у цьому не вбачали потреби. Однак після того, як довкола садочка звели багатоповерхівки, заклад «опинився знизу» і на його територію почали стікати води з вище розташованих ділянок.
У 2017 році у міській раді вирішили, що воду треба відводити. Це відбуватиметься на вулиці Липинського та Кримського.
Члени комісії підтримали виділення коштів на водовідведення, тож це рішення ще розглядатимуть на засіданні сесії міської ради.
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