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Волинянка одружилася наосліп

Волинянка одружилася наосліп
У новому випуску реаліті «Одруження наосліп» на телеканалі 1+1 взяла участь 32-річна Соломія з Ковеля.

Про це повідомляє Район.Ковель.

Автори шоу описують жінку як цілеспрямовану і темпераментну жінку, яка змалечку звикла самостійно заробляти та утримувати себе. Соломія шукає сильного чоловіка, який буде підтримувати та оберігати її, проте сильний характер часто заважає дівчині проявити власну жіночність.

Чоловіком ковельчанки став 28-річний красень Валентин із Житомира. Активний та впевнений в собі хлопець пишається своїми досягненнями в романтичній сфері, проте запевняє, що втомився від легковажних стосунків. Він мріє зустріти старшу за себе жінку, з якою зможе створити щасливу родину, – зазначається в анонсі телепередачі.

На пару чекають випробування, у яких їм доведеться довести готовність змінюватися заради стосунків. Валентин приготував для дівчини справжні сюрпризи. Так, вже на першому побаченні хлопець подарував Соломії атрибут для романтичних ігор. Проте, найбільш неприємний сюрприз очікував на неї у соціальних мережах. Як виявилось, Валентин підтримує романтичні стосунки з іншими дівчатами.


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Теги: одруження
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