Харків без тепла у -14°C : чому мерзнуть у лікарнях та садках





Про це повідомляють



Надзвичайна ситуація сталася через прорив трубопроводу вчора вранці. Тож люди провели ніч у холодних приміщеннях.



Нині дірку в трубі залатали і вже потроху почали подавати тепло.



Головна причина аварії – спрацьованість труб. Саме ця була введена в експлуатацію на початку 80-х років. Більша частина харківських мереж – ще старіші. У мерії обіцяють розпочати заміну, а гроші планують брати у кредит у банках, з якими співпрацюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Харків залишився без тепла у 14-градусний мороз. Опалення зникло у трьох сотнях будинків, двох десятках лікарень, стількох же школах і садочках.Про це повідомляють Факти ICTV Надзвичайна ситуація сталася через прорив трубопроводу вчора вранці. Тож люди провели ніч у холодних приміщеннях.Нині дірку в трубі залатали і вже потроху почали подавати тепло.Головна причина аварії – спрацьованість труб. Саме ця була введена в експлуатацію на початку 80-х років. Більша частина харківських мереж – ще старіші. У мерії обіцяють розпочати заміну, а гроші планують брати у кредит у банках, з якими співпрацюють.

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