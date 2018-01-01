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Харків без тепла у -14°C : чому мерзнуть у лікарнях та садках

Харків без тепла у -14°C : чому мерзнуть у лікарнях та садках
Харків залишився без тепла у 14-градусний мороз. Опалення зникло у трьох сотнях будинків, двох десятках лікарень, стількох же школах і садочках.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Надзвичайна ситуація сталася через прорив трубопроводу вчора вранці. Тож люди провели ніч у холодних приміщеннях.

Нині дірку в трубі залатали і вже потроху почали подавати тепло.

Головна причина аварії – спрацьованість труб. Саме ця була введена в експлуатацію на початку 80-х років. Більша частина харківських мереж – ще старіші. У мерії обіцяють розпочати заміну, а гроші планують брати у кредит у банках, з якими співпрацюють.


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Теги: мороз, НП
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