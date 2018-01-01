У луцькому барі молодики посиділи на 700 гривень і втекли

Ще один луцький бар – «Хмельницький» – став жертвою шахраїв, як тікають, не розплатившись.Світлини «героїв» опублікували на сторінці бару у Facebook.«Ось ці дві недолюдини сьогодні навмисне покинули наш заклад не розрахувавшись», - йдеться у повідомленні.«Стид і сором за таких представників чоловічої статі. Можна мати хоч мінімум якоїсь людяності та сумління, щоб хоч чимось відрізнятись від приматів. Ганьба!» - додали в «Хмельницькому»