У луцькому барі молодики посиділи на 700 гривень і втекли
Сьогодні, 10:30
Ще один луцький бар – «Хмельницький» – став жертвою шахраїв, як тікають, не розплатившись.
Світлини «героїв» опублікували на сторінці бару у Facebook.
«Ось ці дві недолюдини сьогодні навмисне покинули наш заклад не розрахувавшись», - йдеться у повідомленні.
«Стид і сором за таких представників чоловічої статі. Можна мати хоч мінімум якоїсь людяності та сумління, щоб хоч чимось відрізнятись від приматів. Ганьба!» - додали в «Хмельницькому»
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Світлини «героїв» опублікували на сторінці бару у Facebook.
«Ось ці дві недолюдини сьогодні навмисне покинули наш заклад не розрахувавшись», - йдеться у повідомленні.
«Стид і сором за таких представників чоловічої статі. Можна мати хоч мінімум якоїсь людяності та сумління, щоб хоч чимось відрізнятись від приматів. Ганьба!» - додали в «Хмельницькому»
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Коментарі 8
Пацани пиво і настоянку морозивом закусили )))) Красави )
це були патрійота?
Соромно за таких людей!
Беззовісне бидло.
старий таллін з чіпсами і квашеними огірками оце гурмани в них з головою напевно бардак
старий таллін з чіпсами і квашеними огірками оце гурмани в них з головою напевно бардак
До чого світ котиться, жесть. В людей дах зносить по-троху, всі такі безстрашні стають, безнаказаність скрізь. Як би за такі речі по пальчику відрубуватм отаким безстрашкам , можливо хоч трохи боялись би(
чому соромно? це натяк на погане обслуговування!!!
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