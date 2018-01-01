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У луцькому барі молодики посиділи на 700 гривень і втекли

У луцькому барі молодики посиділи на 700 гривень і втекли
Ще один луцький бар – «Хмельницький» – став жертвою шахраїв, як тікають, не розплатившись.

Світлини «героїв» опублікували на сторінці бару у Facebook.

«Ось ці дві недолюдини сьогодні навмисне покинули наш заклад не розрахувавшись», - йдеться у повідомленні.

«Стид і сором за таких представників чоловічої статі. Можна мати хоч мінімум якоїсь людяності та сумління, щоб хоч чимось відрізнятись від приматів. Ганьба!» - додали в «Хмельницькому»


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Теги: бар, скандал
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Коментарі 8
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Пацани пиво і настоянку морозивом закусили )))) Красави )
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це були патрійота?
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Соромно за таких людей!
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Беззовісне бидло.
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старий таллін з чіпсами і квашеними огірками оце гурмани в них з головою напевно бардак
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старий таллін з чіпсами і квашеними огірками оце гурмани в них з головою напевно бардак
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До чого світ котиться, жесть. В людей дах зносить по-троху, всі такі безстрашні стають, безнаказаність скрізь. Як би за такі речі по пальчику відрубуватм отаким безстрашкам , можливо хоч трохи боялись би(
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чому соромно? це натяк на погане обслуговування!!!
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