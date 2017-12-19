Муніципали назвали нові «точки», де можна купити сурогат





Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради

Вранці сьогодні, 24 лютого, інспектори локалізували «точку» по вулиці Сосновій, а вже згодом «попалася» мешканка квартири №3, що на проспекті Перемоги, 17.



Весь наявний алкоголь інспектори департаменту муніципальної варти Луцька у неї вилучили, а опісля склали адміністравний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.





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