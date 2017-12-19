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Муніципали назвали нові «точки», де можна купити сурогат

Муніципали назвали нові «точки», де можна купити сурогат
Уп'яте з початку тижня луцькі муніципали виявили осіб, які торгують сурогатом.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради
Вранці сьогодні, 24 лютого, інспектори локалізували «точку» по вулиці Сосновій, а вже згодом «попалася» мешканка квартири №3, що на проспекті Перемоги, 17.

Весь наявний алкоголь інспектори департаменту муніципальної варти Луцька у неї вилучили, а опісля склали адміністравний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.


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Теги: сурогат, муніципали
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Коментарі 3
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існуючий попит штовхає підприємливих! Ринок, панове неучі....
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Шановні журналісти! А Ви взагалі розумієте самі назву статті. По Вашому заголовку муніципали самі підказують де можна купити сурогат. Можливо добавити якесь слово типу "було" чи трішки змінити ...
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вул.Путінцева,19- ще одна точка
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