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На добудову школи № 27 у Луцьку виділили 3 мільйони

На добудову школи № 27 у Луцьку виділили 3 мільйони
На добудову школи №27, що у 55-му мікрорайоні Луцька, виділять 3 мільйони гривень із Державного фонду регіонального розвитку.

Про йшлося 27 лютого під час засідання комісії з питань попереднього відбору інвестиційних проектів, які можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, - пише Волинська правда.

Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук під час своєї доповіді розповів членам комісії, що добудова школи в 55-му мікрорайоні потрапила до списку об’єктів, на які виділять державні кошти. Крім школи №27, у цьому списку є ще 13 об’єктів.

«Зараз ми можемо виділити лише 3 мільйони, бо цей проект набрав дуже мало балів і є останнім у списку. Якщо зекономимо кошти на інших об’єктах, то спрямуємо їх на цю школу», – додав голова ОДА Володимир Гунчик.

Загалом на добудову школи №27 потрібно 27,7 мільйона гривень. Як відомо, 10 мільйонів має виділити із міського бюджету Луцька міська рада.

Володимир Гунчик висловив сподівання, що у вересні ця школа вже відкриє двері для своїх перших учнів.


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Теги: школа, Луцьк
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