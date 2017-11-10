На добудову школи № 27 у Луцьку виділили 3 мільйони





Про йшлося 27 лютого під час засідання комісії з питань попереднього відбору інвестиційних проектів, які можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, - пише



Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук під час своєї доповіді розповів членам комісії, що добудова школи в 55-му мікрорайоні потрапила до списку об’єктів, на які виділять державні кошти. Крім школи №27, у цьому списку є ще 13 об’єктів.



«Зараз ми можемо виділити лише 3 мільйони, бо цей проект набрав дуже мало балів і є останнім у списку. Якщо зекономимо кошти на інших об’єктах, то спрямуємо їх на цю школу», – додав голова ОДА Володимир Гунчик.



Загалом на добудову школи №27 потрібно 27,7 мільйона гривень. Як відомо, 10 мільйонів має виділити із міського бюджету Луцька міська рада.



Володимир Гунчик висловив сподівання, що у вересні ця школа вже відкриє двері для своїх перших учнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На добудову школи №27, що у 55-му мікрорайоні Луцька, виділять 3 мільйони гривень із Державного фонду регіонального розвитку.Про йшлося 27 лютого під час засідання комісії з питань попереднього відбору інвестиційних проектів, які можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, - пише Волинська правда Заступник голови Волинської ОДАпід час своєї доповіді розповів членам комісії, що добудова школи в 55-му мікрорайоні потрапила до списку об’єктів, на які виділять державні кошти. Крім школи №27, у цьому списку є ще 13 об’єктів.«Зараз ми можемо виділити лише 3 мільйони, бо цей проект набрав дуже мало балів і є останнім у списку. Якщо зекономимо кошти на інших об’єктах, то спрямуємо їх на цю школу», – додав голова ОДАЗагалом на добудову школи №27 потрібно 27,7 мільйона гривень. Як відомо, 10 мільйонів має виділити із міського бюджету Луцька міська рада.Володимир Гунчик висловив сподівання, що у вересні ця школа вже відкриє двері для своїх перших учнів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію