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Суд поновив Коцуру на посаді прокурора Волинської області

Суд поновив Коцуру на посаді прокурора Волинської області
Київський апеляційний адміністративний суд поновив Анатолія Коцуру на посаді прокурора Волинської області.

Про це йдеться у постанові колегії суддів під головуванням судді Бєлової.

Анатолій Коцура оскаржував у суді своє звільнення із посади прокурора Волинської області у липні 2014 року.

Київський апеляційний адмінсуд вирішив задовольнити його вимоги частково. Зокрема суд визнав протиправним та скасував розпорядження СБУ про скасування Коцурі доступу до держтаємниці. А також – і наказ Генпрокурора про звільнення його із посади прокурора Волинської області.

Таким чином, колегія суддів постановила поновити Коцуру на посаді прокурора Волинської області з 31 липня 2014 року та стягнути з Генеральної прокуратури України середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 31 липня 2014 року по 5 лютого 2018 року.

«Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст.. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду», - йдеться в документі.


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Теги: Анатолій Коцура, прокуратура, Волинь
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Коментарі 1
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Нет, страна у нас конечно … Да, страна — да. И народ. Ну, народ у нас вообще прекрасный. Люди, правда, говно".
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