Суд поновив Коцуру на посаді прокурора Волинської області
27 лютий, 21:36
Київський апеляційний адміністративний суд поновив Анатолія Коцуру на посаді прокурора Волинської області.
Про це йдеться у постанові колегії суддів під головуванням судді Бєлової.
Анатолій Коцура оскаржував у суді своє звільнення із посади прокурора Волинської області у липні 2014 року.
Київський апеляційний адмінсуд вирішив задовольнити його вимоги частково. Зокрема суд визнав протиправним та скасував розпорядження СБУ про скасування Коцурі доступу до держтаємниці. А також – і наказ Генпрокурора про звільнення його із посади прокурора Волинської області.
Таким чином, колегія суддів постановила поновити Коцуру на посаді прокурора Волинської області з 31 липня 2014 року та стягнути з Генеральної прокуратури України середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 31 липня 2014 року по 5 лютого 2018 року.
«Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст.. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду», - йдеться в документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у постанові колегії суддів під головуванням судді Бєлової.
Анатолій Коцура оскаржував у суді своє звільнення із посади прокурора Волинської області у липні 2014 року.
Київський апеляційний адмінсуд вирішив задовольнити його вимоги частково. Зокрема суд визнав протиправним та скасував розпорядження СБУ про скасування Коцурі доступу до держтаємниці. А також – і наказ Генпрокурора про звільнення його із посади прокурора Волинської області.
Таким чином, колегія суддів постановила поновити Коцуру на посаді прокурора Волинської області з 31 липня 2014 року та стягнути з Генеральної прокуратури України середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 31 липня 2014 року по 5 лютого 2018 року.
«Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст.. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду», - йдеться в документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Нет, страна у нас конечно … Да, страна — да. И народ. Ну, народ у нас вообще прекрасный. Люди, правда, говно".
Останні новини
На ринку на 40-му торгували спиртним уночі
27 лютий, 21:58
Рятувальники застерігають волинян від прогулянок по кризі
27 лютий, 21:53
Суд поновив Коцуру на посаді прокурора Волинської області
27 лютий, 21:36
На добудову школи № 27 у Луцьку виділили 3 мільйони
27 лютий, 21:12
Як придбати дрова у лісгоспах Волині
27 лютий, 21:01