Суд поновив Коцуру на посаді прокурора Волинської області

Київський апеляційний адміністративний суд поновивна посаді прокурора Волинської області.Про це йдеться у постанові колегії суддів під головуванням судді Бєлової.Анатолій Коцура оскаржував у судіпрокурора Волинської області у липні 2014 року.Київський апеляційний адмінсуд вирішив задовольнити його вимоги частково. Зокрема суд визнав протиправним та скасував розпорядження СБУ про скасування Коцурі доступу до держтаємниці. А також – і наказ Генпрокурора про звільнення його із посади прокурора Волинської області.Таким чином, колегія суддів постановила поновити Коцуру на посаді прокурора Волинської області з 31 липня 2014 року та стягнути з Генеральної прокуратури України середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 31 липня 2014 року по 5 лютого 2018 року.«Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст.. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду», - йдеться в документі.