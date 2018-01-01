На ринку на 40-му торгували спиртним уночі

Працівниця кіоску №1, що функціонує на ринку 40-го мікрорайону в Луцьку, порушила правила продажу алкогольної продукції і тепер нестиме адміністративне покарання.Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.Інспектори, здійснюючи вранці 27 лютого відпрацювання з метою виявлення порушників, які продають алкогольні та слабоалкогольні вироби в нічний час, завітали на ринок, що на вулиці Конякіна. Тут, в кіоску №1, їм вдалося купити заборонену продукцію.На порушницю склали адміністративний протокол за ч. за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.