На ринку на 40-му торгували спиртним уночі
27 лютий, 21:58
Працівниця кіоску №1, що функціонує на ринку 40-го мікрорайону в Луцьку, порушила правила продажу алкогольної продукції і тепер нестиме адміністративне покарання.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори, здійснюючи вранці 27 лютого відпрацювання з метою виявлення порушників, які продають алкогольні та слабоалкогольні вироби в нічний час, завітали на ринок, що на вулиці Конякіна. Тут, в кіоску №1, їм вдалося купити заборонену продукцію.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори, здійснюючи вранці 27 лютого відпрацювання з метою виявлення порушників, які продають алкогольні та слабоалкогольні вироби в нічний час, завітали на ринок, що на вулиці Конякіна. Тут, в кіоску №1, їм вдалося купити заборонену продукцію.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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