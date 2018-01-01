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На ринку на 40-му торгували спиртним уночі

На ринку на 40-му торгували спиртним уночі
Працівниця кіоску №1, що функціонує на ринку 40-го мікрорайону в Луцьку, порушила правила продажу алкогольної продукції і тепер нестиме адміністративне покарання.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.

Інспектори, здійснюючи вранці 27 лютого відпрацювання з метою виявлення порушників, які продають алкогольні та слабоалкогольні вироби в нічний час, завітали на ринок, що на вулиці Конякіна. Тут, в кіоску №1, їм вдалося купити заборонену продукцію.

На порушницю склали адміністративний протокол за ч. за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.


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Теги: муніципали, Луцьк
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