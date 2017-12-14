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На реконструкцію скверу в центрі Луцька дадуть понад 650 тисяч

На реконструкцію скверу в центрі Луцька дадуть понад 650 тисяч
На облаштування скверу на місці квіткового ринку на проспекті Волі, 5-7 у Луцьку виділять понад 650 тисяч гривень. Ці кошти отримали за рахунок зменшення видатків на машини для виконкому та сміттєвози.

Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 лютого.

Під час внесення змін до рішення про бюджет міста на 2018 рік озвучили, що йдеться про зменшення видатків для виконавчого комітету на придбання автомобіля. Тож у мерії наразі відмовилися від ідеї купувати авто, хоча раніше навперебій розповідали про дорогу вартість обслуговування існуючих машин.

Кошти ж, які раніше планували виділити на авто, постановили спрямувати на впорядкування скверу на проспекті Волі, де раніше розміщувався квітковий ринок. Таким чином, 350 тисяч гривень, за які хотіли купити автомобіль для виконкому, спрямують на сквер.

Окрім того, ще 300 тисяч на сквер спрямують із грошей, передбачених на внески до статутного фонду комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс». Ці гроші планували використати для придбання сміттєвозів.

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Теги: сквер
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