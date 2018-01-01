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У Луцьку депутати віддали під багатоповерхівку землю на Рівненській

У Луцьку депутати віддали під багатоповерхівку землю на Рівненській
Рішенням Луцької міської ради товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОХОЛДІНГ» віддали в оренду ділянку на вулиці Рівненській, 4.

Про це стало відомо під час сесії 28 лютого.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,3663 га – її віддали в оренду на 10 років. Призначення - для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями.

Попри намагання депутатів із меншості вплинули на результат голосування та навіть вмикання гучної музики, їхні колеги по раді таки підтримали пропозицію віддати землю в оренду.

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Теги: земля, ЄВРОХОЛДІНГ
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Коментарі 2
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Рівненська 4 - руїни фундаменту після зносу незаконної побудови. я правильно розумію локацію - навпроти податкової?
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Правильно, це та ділянка. Лучан укроп кинув на бабкі, через непроведення аукціону.
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