У Луцьку депутати віддали під багатоповерхівку землю на Рівненській
Сьогодні, 00:12
Рішенням Луцької міської ради товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОХОЛДІНГ» віддали в оренду ділянку на вулиці Рівненській, 4.
Про це стало відомо під час сесії 28 лютого.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,3663 га – її віддали в оренду на 10 років. Призначення - для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями.
Попри намагання депутатів із меншості вплинули на результат голосування та навіть вмикання гучної музики, їхні колеги по раді таки підтримали пропозицію віддати землю в оренду.
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Про це стало відомо під час сесії 28 лютого.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,3663 га – її віддали в оренду на 10 років. Призначення - для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями.
Попри намагання депутатів із меншості вплинули на результат голосування та навіть вмикання гучної музики, їхні колеги по раді таки підтримали пропозицію віддати землю в оренду.
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Коментарі 2
Рівненська 4 - руїни фундаменту після зносу незаконної побудови. я правильно розумію локацію - навпроти податкової?
Правильно, це та ділянка. Лучан укроп кинув на бабкі, через непроведення аукціону.
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