У Луцьку депутати віддали під багатоповерхівку землю на Рівненській

Рішенням Луцької міської ради товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОХОЛДІНГ» віддали в оренду ділянку на вулиці Рівненській, 4.Про це стало відомо під час сесії 28 лютого.Йдеться про земельну ділянку площею 0,3663 га – її віддали в оренду на 10 років. Призначення - для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями.Попри намагання депутатів із меншості вплинули на результат голосування та навіть вмикання гучної музики, їхні колеги по раді таки підтримали пропозицію віддати землю в оренду.