«Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині

Команда «Волинь» проведе поєдинок проти казахстанського «Кизил-Жару» 3-го березня о 10:00 (за київським часом).А головний тренер командирозповів про роботу колективу на «екваторі» зборів, - інформує прес-служба ФК «Волинь».«Провели хорошу роботу, зіграли два матчі. Протягом інших двох поєдинків, які будемо грати, плануємо уже награвати той склад, який будемо використовувати у чемпіонаті. Сказати, хто буде у тому складі, я поки що не можу. Зараз ми спілкуємося із тренерами, даємо усім шанс пограти, а визначатися будемо уже після того, як повернемося до Луцька. Зараз, наприклад, деякі гравці отримали травми чи мікротравми. Ми стежимо за погодою в Україні, за погодою, яка буде в перших матчах у чемпіонаті, тому зрозуміло, що у тих умовах «Барселону» зіграти буде складно. Тому зараз будемо трошки починати з простоти, натреновувати гравців, а далі будемо бачити, як працювати далі», - зазначив Віктор Богатир.У останньому поєдинку «Волинь» вирвала нічию завдяки голу Вадима Страшкевича:«Ми отримали досить непогані навантаження, два дні тому зіграли гру. Вона давалася нам нелегко, пропустили на початку другого тайму, однак потім стався переломний момент, і ми зуміли зрівняти рахунок. Звичайно, приємно, що забив гол.Хочу всіх запросити на наші ігри, які ми будемо грати. Ми будемо показувати хорошу гру, показувати хороші результати, побільше перемагати та їх (вболівальників – авт.) тішити».Нагадаємо, що команда пробуде у Белеку до 7 березня, а також зіграє ще один спаринг – 6 березня проти білоруського «Слуцька».