«Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині
Сьогодні, 20:12
Команда «Волинь» проведе поєдинок проти казахстанського «Кизил-Жару» 3-го березня о 10:00 (за київським часом).
А головний тренер команди Віктор Богатир розповів про роботу колективу на «екваторі» зборів, - інформує прес-служба ФК «Волинь».
«Провели хорошу роботу, зіграли два матчі. Протягом інших двох поєдинків, які будемо грати, плануємо уже награвати той склад, який будемо використовувати у чемпіонаті. Сказати, хто буде у тому складі, я поки що не можу. Зараз ми спілкуємося із тренерами, даємо усім шанс пограти, а визначатися будемо уже після того, як повернемося до Луцька. Зараз, наприклад, деякі гравці отримали травми чи мікротравми. Ми стежимо за погодою в Україні, за погодою, яка буде в перших матчах у чемпіонаті, тому зрозуміло, що у тих умовах «Барселону» зіграти буде складно. Тому зараз будемо трошки починати з простоти, натреновувати гравців, а далі будемо бачити, як працювати далі», - зазначив Віктор Богатир.
У останньому поєдинку «Волинь» вирвала нічию завдяки голу Вадима Страшкевича:
«Ми отримали досить непогані навантаження, два дні тому зіграли гру. Вона давалася нам нелегко, пропустили на початку другого тайму, однак потім стався переломний момент, і ми зуміли зрівняти рахунок. Звичайно, приємно, що забив гол.
Хочу всіх запросити на наші ігри, які ми будемо грати. Ми будемо показувати хорошу гру, показувати хороші результати, побільше перемагати та їх (вболівальників – авт.) тішити».
Нагадаємо, що команда пробуде у Белеку до 7 березня, а також зіграє ще один спаринг – 6 березня проти білоруського «Слуцька».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А головний тренер команди Віктор Богатир розповів про роботу колективу на «екваторі» зборів, - інформує прес-служба ФК «Волинь».
«Провели хорошу роботу, зіграли два матчі. Протягом інших двох поєдинків, які будемо грати, плануємо уже награвати той склад, який будемо використовувати у чемпіонаті. Сказати, хто буде у тому складі, я поки що не можу. Зараз ми спілкуємося із тренерами, даємо усім шанс пограти, а визначатися будемо уже після того, як повернемося до Луцька. Зараз, наприклад, деякі гравці отримали травми чи мікротравми. Ми стежимо за погодою в Україні, за погодою, яка буде в перших матчах у чемпіонаті, тому зрозуміло, що у тих умовах «Барселону» зіграти буде складно. Тому зараз будемо трошки починати з простоти, натреновувати гравців, а далі будемо бачити, як працювати далі», - зазначив Віктор Богатир.
У останньому поєдинку «Волинь» вирвала нічию завдяки голу Вадима Страшкевича:
«Ми отримали досить непогані навантаження, два дні тому зіграли гру. Вона давалася нам нелегко, пропустили на початку другого тайму, однак потім стався переломний момент, і ми зуміли зрівняти рахунок. Звичайно, приємно, що забив гол.
Хочу всіх запросити на наші ігри, які ми будемо грати. Ми будемо показувати хорошу гру, показувати хороші результати, побільше перемагати та їх (вболівальників – авт.) тішити».
Нагадаємо, що команда пробуде у Белеку до 7 березня, а також зіграє ще один спаринг – 6 березня проти білоруського «Слуцька».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Іриною Геращенко. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
Волинські правоохоронці затримали афериста
Сьогодні, 20:35
«Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 березня
Сьогодні, 20:00