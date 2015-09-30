вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»

Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»
Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на суму 47 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону, передає Українська правда.

«Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони», – йдеться в заяві.

Зазначається, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.

Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок.

В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США, Україна, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вмирають соснові ліси
Сьогодні, 08:00
У Володимирі дали пільги для кабінету гемодіалізу
Сьогодні, 06:50
Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»
Сьогодні, 05:57
Інженер створив пристрій для розпізнавання свого кота
Сьогодні, 04:49
Європарламент підтримав санкції проти Польщі
Сьогодні, 03:43
Схожі новини
Україна отримає від США оборонне озброєння Україна отримає від США оборонне озброєння
30 вересень, 2015, 03:25
Конгрес США закликає Обаму надати Україні летальне озброєння Конгрес США закликає Обаму надати Україні летальне озброєння
24 березень, 2015, 09:03
США постачатимуть в Україну безпілотники й броньовики США постачатимуть в Україну безпілотники й броньовики
11 березень, 2015, 18:03
Показали зброю, яку створили Польща та Україна. ФОТО Показали зброю, яку створили Польща та Україна. ФОТО
09 вересень, 2017, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
Сьогодні, 08:08
 1
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
01 березень, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
01 березень, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
01 березень, 00:00
 1
У Луцьку перевірили «точки» безпритульних. ФОТО
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8