Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»
Сьогодні, 05:57
Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на суму 47 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні Пентагону, передає Українська правда.
«Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони», – йдеться в заяві.
Зазначається, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.
Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок.
В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.
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Про це йдеться у повідомленні Пентагону, передає Українська правда.
«Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони», – йдеться в заяві.
Зазначається, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.
Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок.
В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.
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