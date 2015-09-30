Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»





Про це йдеться у повідомленні Пентагону, передає



«Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони», – йдеться в заяві.



Зазначається, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.



Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок.



В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на суму 47 мільйонів доларів.Про це йдеться у повідомленні Пентагону, передає Українська правда «Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони», – йдеться в заяві.Зазначається, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок.В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію