Курс валют у Луцьку на 2 березня





Євро при купівлі становить - 32,274, при продажу - 32,955.



Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,558, продаж - 8,080.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,567, а продаж - 26,899.Євро при купівлі становить - 32,274, при продажу - 32,955.Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,558, продаж - 8,080.

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