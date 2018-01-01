Курс валют у Луцьку на 2 березня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,567, а продаж - 26,899.
Євро при купівлі становить - 32,274, при продажу - 32,955.
Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,558, продаж - 8,080.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32,274, при продажу - 32,955.
Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,558, продаж - 8,080.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежа в наркологічному центрі: загинуло понад 30 людей
Сьогодні, 09:20
Цьогоріч в Україні виділили понад 6 мільярдів на підтримку АПК
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 2 березня
Сьогодні, 09:00
У «Промені» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення»
Сьогодні, 08:54