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Курс валют у Луцьку на 2 березня

Курс валют у Луцьку на 2 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,567, а продаж - 26,899.

Євро при купівлі становить - 32,274, при продажу - 32,955.

Курс російського рубля: купівля - 0,415, продаж - 0,484.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,558, продаж - 8,080.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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