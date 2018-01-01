Рівнян затримали на видобутку бурштину на Волині
Сьогодні, 19:19
На території Куклинського лісництва Маневицького району на видобутку бурштину затримали четверо жителів Рівненської області.
Правопорушників виявили поблизу села Лісове, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Поліцейські з’ясували, що всі четверо правопорушників – мешканці сусідньої Рівненщини. Найстаршому з них 30 років, іншим 28, 27 та 21 рік. У незаконних старателів правоохоронці вилучили лопати.
Слідчі Маневицького відділу поліції за цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
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Правопорушників виявили поблизу села Лісове, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Поліцейські з’ясували, що всі четверо правопорушників – мешканці сусідньої Рівненщини. Найстаршому з них 30 років, іншим 28, 27 та 21 рік. У незаконних старателів правоохоронці вилучили лопати.
Слідчі Маневицького відділу поліції за цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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