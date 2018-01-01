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Рівнян затримали на видобутку бурштину на Волині

Рівнян затримали на видобутку бурштину на Волині
На території Куклинського лісництва Маневицького району на видобутку бурштину затримали четверо жителів Рівненської області.

Правопорушників виявили поблизу села Лісове, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Поліцейські з’ясували, що всі четверо правопорушників – мешканці сусідньої Рівненщини. Найстаршому з них 30 років, іншим 28, 27 та 21 рік. У незаконних старателів правоохоронці вилучили лопати.

Слідчі Маневицького відділу поліції за цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

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Теги: бурштин
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