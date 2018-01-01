У Польщі збитки від Другої світової війни оцінили в 850 мільярдів
Сьогодні, 20:22
Польща оцінює свої збитки від Другої світової війни обсягом 850 мільярдів доларів.
Таку суму озвучив голова комісії репарацій Аркадіуш Мулярчик, повідомляє Новое Время з посиланням на Rzeczpospolita.
За його словами, Німеччина має компенсувати збитки від руйнування польських міст і сіл, інфраструктури та за "втрачений демографічний потенціал".
Мулярчик вважає, що ця сума "величезна, але обґрунтована". Комісія має намір передати в уряд докладний звіт про репарації цього року. Звіт буде засновано на аналогічній доповіді, яку поляки складали після війни.
Форма репарацій від Німеччини була узгоджена на Ялтинській і Потсдамській конференціях в 1945 році. У 2017 році польські політики заявили, що Польща має отримати нові репарації від Німеччини. Представники Німеччини заявили, що питання про нові репарації розглядатися не буде.
Нагадаємо, 1 березня в Польщі набув чинності спірний закон про Інститут національної пам'яті, який запроваджує кримінальну відповідальність за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Крім того, забороняється заперечувати злочини українських націоналістів проти поляків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таку суму озвучив голова комісії репарацій Аркадіуш Мулярчик, повідомляє Новое Время з посиланням на Rzeczpospolita.
За його словами, Німеччина має компенсувати збитки від руйнування польських міст і сіл, інфраструктури та за "втрачений демографічний потенціал".
Мулярчик вважає, що ця сума "величезна, але обґрунтована". Комісія має намір передати в уряд докладний звіт про репарації цього року. Звіт буде засновано на аналогічній доповіді, яку поляки складали після війни.
Форма репарацій від Німеччини була узгоджена на Ялтинській і Потсдамській конференціях в 1945 році. У 2017 році польські політики заявили, що Польща має отримати нові репарації від Німеччини. Представники Німеччини заявили, що питання про нові репарації розглядатися не буде.
Нагадаємо, 1 березня в Польщі набув чинності спірний закон про Інститут національної пам'яті, який запроваджує кримінальну відповідальність за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Крім того, забороняється заперечувати злочини українських націоналістів проти поляків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО
Сьогодні, 21:00
У Луцьку відновили навчання в школах
Сьогодні, 20:38
У Польщі збитки від Другої світової війни оцінили в 850 мільярдів
Сьогодні, 20:22
У Луцьку демонтують незаконну зовнішню рекламу
Сьогодні, 20:21
В Україні скасували заборону на болгарську вакцину
Сьогодні, 19:42