У Польщі збитки від Другої світової війни оцінили в 850 мільярдів

Польща оцінює свої збитки від Другої світової війни обсягом 850 мільярдів доларів.Таку суму озвучив голова комісії репараційповідомляє Новое Время з посиланням на Rzeczpospolita.За його словами, Німеччина має компенсувати збитки від руйнування польських міст і сіл, інфраструктури та за "втрачений демографічний потенціал".Мулярчик вважає, що ця сума "величезна, але обґрунтована". Комісія має намір передати в уряд докладний звіт про репарації цього року. Звіт буде засновано на аналогічній доповіді, яку поляки складали після війни.Форма репарацій від Німеччини була узгоджена на Ялтинській і Потсдамській конференціях в 1945 році. У 2017 році польські політики заявили, що Польща має отримати нові репарації від Німеччини. Представники Німеччини заявили, що питання про нові репарації розглядатися не буде.Нагадаємо, 1 березня в Польщі набув чинності спірний закон про Інститут національної пам'яті, який запроваджує кримінальну відповідальність за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Крім того, забороняється заперечувати злочини українських націоналістів проти поляків.