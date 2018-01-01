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Курс валют у Луцьку на 5 березня

Курс валют у Луцьку на 5 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,500, а продаж - 26,860.

Євро при купівлі становить - 32,443, при продажу - 33,136.

Курс російського рубля: купівля - 0,412, продаж - 0,480.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,490, продаж - 8,043.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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