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Волинян попереджають про паводки

Волинян попереджають про паводки
За тиждень на Волині різко потепліє, тож через такі зміни деяким районам області загрожують підтоплення.

Про це йшлося сьогодні, 5 березня, під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації, - пише Волинська правда.

Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик зауважив, що за тиждень температура повітря від 10 градусів з позначкою «мінус» підніметься до 12 – 14 градусів з позначкою «плюс». Тож очільник області дав доручення відповідним службам, очільникам районів тримати руку на пульсі.

«В терміновому порядку опрацювати питання підтоплення. Земля промерзла. При різкій зміні температури вода не піде в землю, а піде вверх», – сказав Гунчик.

За його словами, постраждати від підтоплень можуть Ратнівський, Камінь-Каширський та інші райони Волині.

«Тож будьте готовими до відкачки води, відводу води, інших заходів, передбачених планами», – резюмував голова ОДА.

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Теги: підтоплення, Волинь
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