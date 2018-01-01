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В Україні змінюють правила прийому дітей до шкіл

В Україні змінюють правила прийому дітей до шкіл
Міністерство освіти і науки України оприлюднило для громадського обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОН України, – пише Обозреватель.

Проект документа описує механізми зарахування дітей до початкової (1-4 клас), базову (5-9 клас) і старшу (10-11 клас) школу.

Як зазначають у відомстві, пропонований новий порядок зарахування в початкову школу ґрунтується на принципах її територіальної доступності.

«Тобто кожна школа повинна прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Цей принцип закладений в Законі «Про освіту». Так гарантується першочергове право дитини з цієї території вчитися в державній або комунальній школі. Але, за бажанням, батьки можуть віддати дитину і в іншу школу на вільні місця. Закріплення за школами території обслуговування належить до компетенції місцевих органів влади», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що для зарахування дітей в 1-й клас батьки повинні подати пакет документів, зазначених у Порядку, до 31 травня. У той же час присутність дитини під час подачі заяви або в процесі його зарахування не є обов'язковим і не може вимагатися працівниками закладу освіти або бути умовою зарахування.

Зі свого боку адміністрація шкіл та місцеві органи влади повинні вжити вичерпних заходів для зарахування всіх дітей з території обслуговування, наприклад: відкриття додаткових класів, зокрема, інклюзивних або спеціальних, або зміна організації освітнього процесу, зокрема, введення змінності в навчанні.

Наказ про зарахування всіх дітей в 1-й клас видають не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування) і оголошується в закладі освіти і на його веб-сайті (а в разі його відсутності – на сайті органу, в сфері управління якого перебуває заклад освіти).

У разі значного перевищення кількості поданих заяв над можливістю закладу, зарахування відбувається за критеріями, описаним в порядку. За прогнозами експертів, кількість таких шкіл в Україні не буде перевищувати 0,5%.

Батьки також мають право подати документи на зарахування дитини до інших шкіл (не за місцем проживання) на вільні місця. Інформація про наявність таких місць розміщується в закладі, на його сайті або сайті відповідного органу управління освіти протягом трьох робочих днів з дня їх появи. Зарахування на вільні місця відбувається до 15 червня (друга, додаткова хвиля зарахування).

У запропонованому Порядку також докладно описані механізми зарахування та переведення учнів в гімназії (5-9 клас) і ліцеї (10-11 клас) і, крім цього, умови і порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти.

Пропозиції та зауваження до документа можна надсилати за адресою МОН до 25 березня.

Відзначається, що над проектом працювала робоча група за участю представників місцевих органів влади, адміністрації шкіл, громадських організацій, що представляють інтереси батьківської громадськості.

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Теги: освіта
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Територіальний принцип зарахування суперечить праву вільного вибору навчального закладу,яке закріплене в Конституції.
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