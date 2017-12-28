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Луцький хлібокомбінат №2 відновив роботу

Луцький хлібокомбінат №2 відновив роботу
На державному підприємстві «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» з серпня 2017 року працює інвестор, який представляє «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України.

Перші результати роботи обговорили сьогодні, 5 березня 2018 року, під час оперативної наради у голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, - інформує прес-служба ОДА.

Зокрема, за словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка, враховуючи ситуацію, яка склалася на КХП №2, а саме – борг перед Державним агентством резерву України у розмірі 320 млн грн, – стабільно працювати підприємство могло лише за умови додаткового капіталовкладення.

Відтак, за 6 місяців роботи дане підприємство отримало 11 мільйонів 800 тисяч гривень прибутку від реалізації продукції та витратили 13 млн 700 тис. грн, із них 5,5 млн грн – спрямували на виплату заробітної плати.

"На сьогодні всі працівники, що працювали на КХП № 2, перейшли на роботу у «Чортківське комбінат хлібопродуктів» – це 116 робітників. Мають хорошу зарплату, в середньому – 7 500 гривень за місяць. Таким чином підприємство успішно працює", – повідомив Юрій Мефодійович.


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Теги: Луцький хлібокомбінат №2, робота, прибуток
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