На Волині контрабанду знайшли під матрацом
Сьогодні, 21:07
Під матрацом у спеціально виготовленого ліжка в авто на Волині службовий собака виявив партію контрабандних сигарет.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Сьогодні, 5 березня, вночі у пункт пропуску «Устилуг» на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України.
Враховуючи аналіз ризиків прикордонний наряд за допомогою службового собаки оглянули транспортний засіб.
В результаті, в салоні автомобіля під матрацом спеціально виготовленого ліжка було знайдено 470 пачок сигарет.
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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Сьогодні, 5 березня, вночі у пункт пропуску «Устилуг» на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України.
Враховуючи аналіз ризиків прикордонний наряд за допомогою службового собаки оглянули транспортний засіб.
В результаті, в салоні автомобіля під матрацом спеціально виготовленого ліжка було знайдено 470 пачок сигарет.
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