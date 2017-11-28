вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині контрабанду знайшли під матрацом

На Волині контрабанду знайшли під матрацом
Під матрацом у спеціально виготовленого ліжка в авто на Волині службовий собака виявив партію контрабандних сигарет.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Сьогодні, 5 березня, вночі у пункт пропуску «Устилуг» на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України.





Враховуючи аналіз ризиків прикордонний наряд за допомогою службового собаки оглянули транспортний засіб.

В результаті, в салоні автомобіля під матрацом спеціально виготовленого ліжка було знайдено 470 пачок сигарет.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це ж треба намолоти таку дічь?» - блогер розповів про неправду у виступі Палиці
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія в Луцьку: біля школи № 5 зіткнулися Mitsubishi та Citroеn
Сьогодні, 21:39
Три села на Волині – відрізані від цивілізації
Сьогодні, 21:30
На Волині контрабанду знайшли під матрацом
Сьогодні, 21:07
Нафтогаз закриває своє представництво в Росії
Сьогодні, 20:50
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих
Сьогодні, 20:29
Схожі новини
На Волині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, спалили сигарети. ФОТО На Волині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, спалили сигарети. ФОТО
28 лютий, 13:31
Волинська банда переправляла через кордон дітей Волинська банда переправляла через кордон дітей
14 лютий, 21:23
На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо
04 січень, 11:51
Польські прикордонники вилучили контрабанду сигарет із Волині Польські прикордонники вилучили контрабанду сигарет із Волині
28 листопад, 2017, 02:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Безпечність і якість на першому місці», – директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хвещук
Сьогодні, 11:45
 2
У «ПортCity» відкрили квіткову виставку. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 1
«Безпечність і якість на першому місці», – директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хвещук
Сьогодні, 13:29
 1
У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
Сьогодні, 08:32
 1
Ковельські села на світлинах років Першої світової війни
04 березень, 18:09
 1
Медіа
відео
1/8