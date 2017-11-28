На Волині контрабанду знайшли під матрацом





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



Сьогодні, 5 березня, вночі у пункт пропуску «Устилуг» на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України.











Враховуючи аналіз ризиків прикордонний наряд за допомогою службового собаки оглянули транспортний засіб.



В результаті, в салоні автомобіля під матрацом спеціально виготовленого ліжка було знайдено 470 пачок сигарет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під матрацом у спеціально виготовленого ліжка в авто на Волині службовий собака виявив партію контрабандних сигарет.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.Сьогодні, 5 березня, вночі у пункт пропуску «Устилуг» на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України.Враховуючи аналіз ризиків прикордонний наряд за допомогою службового собаки оглянули транспортний засіб.В результаті, в салоні автомобіля під матрацом спеціально виготовленого ліжка було знайдено 470 пачок сигарет.

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