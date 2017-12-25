Волинські боксери вибороли 10 медалей на Гімназіаді-2018

Збірна боксерів Волинської області посіла друге загальнокомандне місце на Гімназіаді України-2018.Про це повідомили у Федерації боксу Волинської області.Гімназіада – найважливіший комплексний спортивний захід Міністерства освіти та науки України у 2018 році – тривала в Івано-Франківську. За право представляти нашу країну на світовій Гімназіаді у Марокко до Івано-Франківського коледжу з фізичного виховання прибули 195 боксерів з 22-х регіонів України.За підсумками змагань збірна команда Волинської області здобула 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові нагороди та посіла друге загальнокомандне місце, пропустивши у перед лише господарів змагань, збірну команду Івано-Франківської області.Таким чином, 5 боксерів з Волині вибороли право у складі збірної команди України взяти участь у світовій Гімназіаді.