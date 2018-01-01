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Комунальники знайшли причину, чому Луцьк потопає у смітті

Комунальники знайшли причину, чому Луцьк потопає у смітті
Товариство «М.Ж.К.» не встигає вивозити відходи у Луцьку, оскільки справним є лише один сміттєвоз.

Про це заявив директор підприємства Валерій Ковалюк, - повідомляє Волинська філія НСТУ.

Переповнені контейнери зі сміттям і гори клунків з відходами навколо. Таку картину можна побачити у луцьких дворах по вулиці Гордіюк, проспектах Молоді і Соборності. Уже понад три дні сміттєвоз товариства «М.Ж.К.» не забирає сміття від багатоповерхівок, кажуть люди.

Лучанка Валентина Левчик проживає у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 37. Жінка розповідає: знову біля їхнього дому – гори сміття.

«Вхід у під’їзд – і відразу смітники стоять. Ми не згідні з тим. Хай би їх трохи у сторону, хай би там смерділо, вибачте на слові. Бо влітку і вікно відчинити не можна. Я не знаю, як має бути і куди наша держава котиться», – обурюється жінка.

Її сусідка Юлія Подлєсная розповідає: обуренню від несвоєчасного вивезенням сміття уже немає меж.

«Постійно тут сморід, ніхто не приїздить. А буває, що часом приїздить: «У вас заборгованість є по будинку, знаєте яка?» Немає заборгованості, ми все оплачуємо», - каже вона.

Незручності через несвоєчасний вивіз сміття мешканці вулиць Соборності, Гордіюк, деяких будинків на Відродження і Молоді час-від-часу відчувають ще з осені. Усе через часті поломки машини, яка возить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства «М. Ж.К.» Валерій Ковалюк.

«Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі в Брищі. Все, що ми купуємо, ми купуємо за власні кошти, а не за кошти місцевого бюджету. Машинавже приїхала із-за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися», - зазначив він.

За словами Валерія Ковалюка, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства.

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Теги: сміття, Луцьк
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Коментарі 4
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проблеми якогось мжк! Виконуйте роботу, або на..р з пляжу.
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А чому купи сміття попід старим ринком, на Глушець та зупинці гропадського странспорту "Старий ринок"? Тоже МЖК винний? Чи хтось всетаки інший?
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Ганебний сром міській владі!

Так насміхалися із львівського сміття, а зараз ось самі по вуха у смітті!
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На Кравчука також гори сміття! Де наші гроші за вивіз сміття ???
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