Комунальники знайшли причину, чому Луцьк потопає у смітті





Про це заявив директор підприємства Валерій Ковалюк, - повідомляє



Переповнені контейнери зі сміттям і гори клунків з відходами навколо. Таку картину можна побачити у луцьких дворах по вулиці Гордіюк, проспектах Молоді і Соборності. Уже понад три дні сміттєвоз товариства «М.Ж.К.» не забирає сміття від багатоповерхівок, кажуть люди.



Лучанка Валентина Левчик проживає у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 37. Жінка розповідає: знову біля їхнього дому – гори сміття.



«Вхід у під’їзд – і відразу смітники стоять. Ми не згідні з тим. Хай би їх трохи у сторону, хай би там смерділо, вибачте на слові. Бо влітку і вікно відчинити не можна. Я не знаю, як має бути і куди наша держава котиться», – обурюється жінка.



Її сусідка Юлія Подлєсная розповідає: обуренню від несвоєчасного вивезенням сміття уже немає меж.



«Постійно тут сморід, ніхто не приїздить. А буває, що часом приїздить: «У вас заборгованість є по будинку, знаєте яка?» Немає заборгованості, ми все оплачуємо», - каже вона.



Незручності через несвоєчасний вивіз сміття мешканці вулиць Соборності, Гордіюк, деяких будинків на Відродження і Молоді час-від-часу відчувають ще з осені. Усе через часті поломки машини, яка возить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства «М. Ж.К.» Валерій Ковалюк.



«Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі в Брищі. Все, що ми купуємо, ми купуємо за власні кошти, а не за кошти місцевого бюджету. Машинавже приїхала із-за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися», - зазначив він.



За словами Валерія Ковалюка, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Товариство «М.Ж.К.» не встигає вивозити відходи у Луцьку, оскільки справним є лише один сміттєвоз.Про це заявив директор підприємства, - повідомляє Волинська філія НСТУ Переповнені контейнери зі сміттям і гори клунків з відходами навколо. Таку картинуу луцьких дворах по вулиці Гордіюк, проспектах Молоді і Соборності. Уже понад три дні сміттєвоз товариства «М.Ж.К.» не забирає сміття від багатоповерхівок, кажуть люди.Лучанка Валентина Левчик проживає у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 37. Жінка розповідає: знову біля їхнього дому – гори сміття.«Вхід у під’їзд – і відразу смітники стоять. Ми не згідні з тим. Хай би їх трохи у сторону, хай би там смерділо, вибачте на слові. Бо влітку і вікно відчинити не можна. Я не знаю, як має бути і куди наша держава котиться», – обурюється жінка.Її сусідка Юлія Подлєсная розповідає: обуренню від несвоєчасного вивезенням сміття уже немає меж.«Постійно тут сморід, ніхто не приїздить. А буває, що часом приїздить: «У вас заборгованість є по будинку, знаєте яка?» Немає заборгованості, ми все оплачуємо», - каже вона.Незручності через несвоєчасний вивіз сміття мешканці вулиць Соборності, Гордіюк, деяких будинків на Відродження і Молоді час-від-часуще з осені. Усе через часті поломки машини, яка возить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства «М. Ж.К.» Валерій Ковалюк.«Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі в Брищі. Все, що ми купуємо, ми купуємо за власні кошти, а не за кошти місцевого бюджету. Машинавже приїхала із-за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися», - зазначив він.За словами Валерія Ковалюка, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію