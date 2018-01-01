Моторошна трагедія: у будинку знайшли 8 трупів
Сьогодні, 01:48
У житловому будинку на вулиці Білопільській у Бердичеві в Житомирській області виявили 8 трупів.
Про це повідомляє місцеве видання Наш Бердичів.
Сусіди побачили, що ніхто з мешканців будинку не з’являється на вулиці вже другу добу. Окрім того, сусідка також відзначила дивний запах. Сусіди зазирнули до вікна будинку і побачили моторошну картину: люди лежали без ознак життя.
До поліції звернулися близько 19:30 у понеділок, 5 березня.
На місці подій правоохоронці знайшли тіла вісьмох людей. Серед них: подружжя власників, двох їхніх дітей, двох онуків (3-річний хлопчик та дівчинка-немовля). Також серед жертв знайшли випадкову сусідку та дівчину сина власників.
На підставі того, як розташовані в квартирі тіла, можна припустити що сім’я готувалася до сну, коли трапилася трагедія, адже загиблі діти – трьох років і 8 місяців перебували в ліжечках, підготовлені до сну. Поруч з ними була й мама – дочка господаря і господині квартири.
За словами сусідки, загибла сім’я була спокійною та звичайної.
Можна припустити, що 8 чоловік загинуло від отруєння чадним газом, однак остаточно причину смерті людей встановить слідство на підставі висновку експертів.
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Про це повідомляє місцеве видання Наш Бердичів.
Сусіди побачили, що ніхто з мешканців будинку не з’являється на вулиці вже другу добу. Окрім того, сусідка також відзначила дивний запах. Сусіди зазирнули до вікна будинку і побачили моторошну картину: люди лежали без ознак життя.
До поліції звернулися близько 19:30 у понеділок, 5 березня.
На місці подій правоохоронці знайшли тіла вісьмох людей. Серед них: подружжя власників, двох їхніх дітей, двох онуків (3-річний хлопчик та дівчинка-немовля). Також серед жертв знайшли випадкову сусідку та дівчину сина власників.
На підставі того, як розташовані в квартирі тіла, можна припустити що сім’я готувалася до сну, коли трапилася трагедія, адже загиблі діти – трьох років і 8 місяців перебували в ліжечках, підготовлені до сну. Поруч з ними була й мама – дочка господаря і господині квартири.
За словами сусідки, загибла сім’я була спокійною та звичайної.
Можна припустити, що 8 чоловік загинуло від отруєння чадним газом, однак остаточно причину смерті людей встановить слідство на підставі висновку експертів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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