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Моторошна трагедія: у будинку знайшли 8 трупів

Моторошна трагедія: у будинку знайшли 8 трупів
У житловому будинку на вулиці Білопільській у Бердичеві в Житомирській області виявили 8 трупів.

Про це повідомляє місцеве видання Наш Бердичів.

Сусіди побачили, що ніхто з мешканців будинку не з’являється на вулиці вже другу добу. Окрім того, сусідка також відзначила дивний запах. Сусіди зазирнули до вікна будинку і побачили моторошну картину: люди лежали без ознак життя.

До поліції звернулися близько 19:30 у понеділок, 5 березня.

На місці подій правоохоронці знайшли тіла вісьмох людей. Серед них: подружжя власників, двох їхніх дітей, двох онуків (3-річний хлопчик та дівчинка-немовля). Також серед жертв знайшли випадкову сусідку та дівчину сина власників.

На підставі того, як розташовані в квартирі тіла, можна припустити що сім’я готувалася до сну, коли трапилася трагедія, адже загиблі діти – трьох років і 8 місяців перебували в ліжечках, підготовлені до сну. Поруч з ними була й мама – дочка господаря і господині квартири.

За словами сусідки, загибла сім’я була спокійною та звичайної.

Можна припустити, що 8 чоловік загинуло від отруєння чадним газом, однак остаточно причину смерті людей встановить слідство на підставі висновку експертів.

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Теги: смерть
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