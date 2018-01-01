Пацюка впіймали на крадіжці грошей





Про це повідомляють



Гризун, не соромлячись, вкрав 20 доларів і перетягнув гроші в свою клітку.



Коли щур повернувся за черговий купюрою, то господар спробував її впіймати, але маленький злодюжка так просто не здався. Він зумів поцупити ще одну купюру і заховати її в своєму будиночку.



Втім, господареві тварини досить швидко набридли ці ігри і він забрав у маленького злодюжки гроші назад.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець США зафіксував на відео незвичайного злодія – власного домашнього щура.Про це повідомляють Экономические известия Гризун, не соромлячись, вкрав 20 доларів і перетягнув гроші в свою клітку.Коли щур повернувся за черговий купюрою, то господар спробував її впіймати, але маленький злодюжка так просто не здався. Він зумів поцупити ще одну купюру і заховати її в своєму будиночку.Втім, господареві тварини досить швидко набридли ці ігри і він забрав у маленького злодюжки гроші назад.

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