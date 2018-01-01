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Пацюка впіймали на крадіжці грошей

Пацюка впіймали на крадіжці грошей
Мешканець США зафіксував на відео незвичайного злодія – власного домашнього щура.

Про це повідомляють Экономические известия.

Гризун, не соромлячись, вкрав 20 доларів і перетягнув гроші в свою клітку.

Коли щур повернувся за черговий купюрою, то господар спробував її впіймати, але маленький злодюжка так просто не здався. Він зумів поцупити ще одну купюру і заховати її в своєму будиночку.

Втім, господареві тварини досить швидко набридли ці ігри і він забрав у маленького злодюжки гроші назад.



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Теги: курйоз
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