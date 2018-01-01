У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації
08 березень, 18:30
14-річна дівчинка, яку 8 березня у Луцьку на вулиці Ковельській збила машина, перебуває у реанімації, медики проводять детальне обстеження.
Про це виданню Волинь24 повідомив заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.
Нагадаємо, дівчинку збила машина біля гуртівні ПАККО. Очевидці розповіли, що дитина від удару тричі перевернулася на асфальті. Після цього вона була при свідомості, але стогнала. З голови йшла кров.
"Дитина на стадії обстеженя. Наразі зрозуміло, що у неї перелом кісток тазу, струс головного мозку, скальпована забійна рана голови" - повідомив лікар.
“Дитина при свідомості, знаходиться в реанімації, проводиться діагностика" - уточнив він.
“Стан її не є вкрай важкий. Але вона реанімації, бо мало часу пройшло після трами. Стан може помінятися в будь який час" - пояснив Ігор Дородних.
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Про це виданню Волинь24 повідомив заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.
Нагадаємо, дівчинку збила машина біля гуртівні ПАККО. Очевидці розповіли, що дитина від удару тричі перевернулася на асфальті. Після цього вона була при свідомості, але стогнала. З голови йшла кров.
"Дитина на стадії обстеженя. Наразі зрозуміло, що у неї перелом кісток тазу, струс головного мозку, скальпована забійна рана голови" - повідомив лікар.
“Дитина при свідомості, знаходиться в реанімації, проводиться діагностика" - уточнив він.
“Стан її не є вкрай важкий. Але вона реанімації, бо мало часу пройшло після трами. Стан може помінятися в будь який час" - пояснив Ігор Дородних.
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