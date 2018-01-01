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У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації

У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації
14-річна дівчинка, яку 8 березня у Луцьку на вулиці Ковельській збила машина, перебуває у реанімації, медики проводять детальне обстеження.

Про це виданню Волинь24 повідомив заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.

Нагадаємо, дівчинку збила машина біля гуртівні ПАККО. Очевидці розповіли, що дитина від удару тричі перевернулася на асфальті. Після цього вона була при свідомості, але стогнала. З голови йшла кров.

"Дитина на стадії обстеженя. Наразі зрозуміло, що у неї перелом кісток тазу, струс головного мозку, скальпована забійна рана голови" - повідомив лікар.

“Дитина при свідомості, знаходиться в реанімації, проводиться діагностика" - уточнив він.

“Стан її не є вкрай важкий. Але вона реанімації, бо мало часу пройшло після трами. Стан може помінятися в будь який час" - пояснив Ігор Дородних.

У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації
У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації
У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації
У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації
У Луцьку збили 14-річну дівчинку. Дитина в реанімації

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 4
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Бачив дане ДТП,сталося все в мене на очах,жах просто!Нехай одужує! Не знаю,хто в даній ситуації винний,нехай розбираються компетентні органи,але той Корч,що її збив,100% має проблеми з гальмівною системою! На металобрухт такі Лахи потрібно здавати,а не дітей збивати!
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Просто дано пора ввести автоматичну кримінальну відповідальність (мин 7,5 років), яка би моментально наступала без проведення і очікування усілякіх продажних судів, якщо водій в стані алкогольного сп*яніння скоїв ДТП, де є потерпілі. А якщо загиблі - 15 років і без варіантів.
Чим ці "космонавти" відрізняються від інших злочинців?
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Так, як в Луцьку 90% наїздів на пішоходів трапляєттся саме на пішоходних переходах, а читаючи новини, це стається майже не щотижня, то це означає, що водії чхали на ПДД і пішоходів... Тому перед кожним пішоходним переходом в місті треба ставити лежачого поліцейского, то може тоді буде толк, бо свої тачки вони цінять більше ніж людське життя, тому будуть в будь якому випадку пригальмовувати перед переходом...
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Там дійсно потрібно лежачий поліцейкий видимість обмеженна на тому переході особливо коли зустрічні машини їдуть а там завжди тягнучкі і пішоходи вискакують з-за машини сам був ледве встиг затормозити в тому місці реально от і теж хтось невстиг!!!печально
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