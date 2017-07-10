Назвали переможницю конкурсу «Княжна Володимира-2018»

Вікторія Жеребцова.



Конкурс завершився 8 березня, - пише



За корону цьогоріч змагалося 12 красунь. Всі учасниці отримали перемоги в певних номінацях, проте корона княжни дісталась учасниці, яка виступала під №1 Вікторії Жеребцовій.



Нагадаємо, свято краси, грації та творчості під назвою «Княжна Володимира» організоване Володимир-Волинською міською радою і громадською організацією «Creative Studio».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обрали «Княжну Володимира 2018». Нею стала юна володимирчанкаКонкурс завершився 8 березня, - пише Район. Володимир-Волинський За корону цьогоріч змагалося 12 красунь. Всі учасниці отримали перемоги в певних номінацях, проте корона княжни дісталась учасниці, яка виступала під №1 Вікторії Жеребцовій.Нагадаємо, свято краси, грації та творчості під назвою «Княжна Володимира» організоване Володимир-Волинською міською радою і громадською організацією «Creative Studio».

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