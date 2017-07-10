вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали переможницю конкурсу «Княжна Володимира-2018»

Назвали переможницю конкурсу «Княжна Володимира-2018»
У Володимирі-Волинському обрали «Княжну Володимира 2018». Нею стала юна володимирчанка Вікторія Жеребцова.

Конкурс завершився 8 березня, - пише Район. Володимир-Волинський.

За корону цьогоріч змагалося 12 красунь. Всі учасниці отримали перемоги в певних номінацях, проте корона княжни дісталась учасниці, яка виступала під №1 Вікторії Жеребцовій.

Нагадаємо, свято краси, грації та творчості під назвою «Княжна Володимира» організоване Володимир-Волинською міською радою і громадською організацією «Creative Studio».

Назвали переможницю конкурсу «Княжна Володимира-2018»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конкурс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Тернопільщині школяр «замінував» помешкання вчительки, бо не хотів йти на заняття
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
Назвали переможницю конкурсу «Княжна Володимира-2018»
Сьогодні, 08:00
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
Сьогодні, 07:15
Робот склав кубик Рубіка за 0,38 секунди
Сьогодні, 05:43
Схожі новини
Сотні маленьких волинян створили власні родоводи Сотні маленьких волинян створили власні родоводи
10 липень, 2017, 19:39
На Волині розпочався третій етап конкурсу міні-грантів «Крок назустріч» На Волині розпочався третій етап конкурсу міні-грантів «Крок назустріч»
19 травень, 2017, 21:00
Волинь схожа на Луїзіану, - експерт про туристичний бренд Волинь схожа на Луїзіану, - експерт про туристичний бренд
13 березень, 2017, 12:35
Волинський санаторій отримав 3 мільйони від соцстраху Волинський санаторій отримав 3 мільйони від соцстраху
10 березень, 2017, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
Сьогодні, 07:15
 1
Сезон «на носі»: луцьких велолюбителів кличуть на тематичну зустріч
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині побили п'яного молодика
Сьогодні, 12:01
 0
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8