Назвали переможницю конкурсу «Княжна Володимира-2018»
Сьогодні, 08:00
У Володимирі-Волинському обрали «Княжну Володимира 2018». Нею стала юна володимирчанка Вікторія Жеребцова.
Конкурс завершився 8 березня, - пише Район. Володимир-Волинський.
За корону цьогоріч змагалося 12 красунь. Всі учасниці отримали перемоги в певних номінацях, проте корона княжни дісталась учасниці, яка виступала під №1 Вікторії Жеребцовій.
Нагадаємо, свято краси, грації та творчості під назвою «Княжна Володимира» організоване Володимир-Волинською міською радою і громадською організацією «Creative Studio».
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Конкурс завершився 8 березня, - пише Район. Володимир-Волинський.
За корону цьогоріч змагалося 12 красунь. Всі учасниці отримали перемоги в певних номінацях, проте корона княжни дісталась учасниці, яка виступала під №1 Вікторії Жеребцовій.
Нагадаємо, свято краси, грації та творчості під назвою «Княжна Володимира» організоване Володимир-Волинською міською радою і громадською організацією «Creative Studio».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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