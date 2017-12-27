Двоє волинян отримали 3 роки тюрми за крадіжку бідонів
09 березень, 17:01
На Волині двом чоловікам дали по три роки тюрми за те, що вони викрали два алюмінієві бідони.
Про це йдеться у вироці Рожищенського районного суду Волинської області, - пише Конкурент.
Так, 22 грудня 2017 року один з чоловіків проник у підвальне приміщення під житловим будинком, скориставшись тим, що двері були незамкненими, та викрав два бувші в користуванні алюмінієві бідони. Інший чоловік в цей час стояв "на шухері". Потім ці бідони чоловіки здали на пункт прийому металобрухту. Вартість викраденого майна становить всього 689 гривень.
Обвинувачені щиро розкаялися у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину та повністю відшкодували завдану шкоду потерпілій особі.
Зрештою, суд визнав винним обох чоловіків у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням), та призначив їм покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
Але зважаючи на те, що обоє чоловіків мали ще невідбуту частину покарання за вироком Рожищенського районного суду Волинської області від 30.11.2017 року, остаточне покарання для них склало три роки і шість місяців позбавлення волі.
Підсудних взяли під варту просто в залі суду.
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Про це йдеться у вироці Рожищенського районного суду Волинської області, - пише Конкурент.
Так, 22 грудня 2017 року один з чоловіків проник у підвальне приміщення під житловим будинком, скориставшись тим, що двері були незамкненими, та викрав два бувші в користуванні алюмінієві бідони. Інший чоловік в цей час стояв "на шухері". Потім ці бідони чоловіки здали на пункт прийому металобрухту. Вартість викраденого майна становить всього 689 гривень.
Обвинувачені щиро розкаялися у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину та повністю відшкодували завдану шкоду потерпілій особі.
Зрештою, суд визнав винним обох чоловіків у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням), та призначив їм покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
Але зважаючи на те, що обоє чоловіків мали ще невідбуту частину покарання за вироком Рожищенського районного суду Волинської області від 30.11.2017 року, остаточне покарання для них склало три роки і шість місяців позбавлення волі.
Підсудних взяли під варту просто в залі суду.
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Коментарі 2
В державі чиновниками розкрадаються мільярди-винних не має,за вбивства беззбройних людей на майдані-винних не має,а за бітон з під молока 3 роки.. Да здравствуєт наш суд,самий гуманний і справедливий суд у світі.
Дебіли!! Краще б мільйонів 20 вкрали, то були б на свободі.
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