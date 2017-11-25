«Автоандони» пертворили газон біля луцького будинку в суцільне болото





Фото місця, де раніше зеленіла трава, виклали



"Це двір Кравчука 22-24 і колись тут був газон. Проте у даному дворі мешкають ось такі "редиски".... Потім такі водії розповідають, як вони люблять місто та країну, але самі ж її нищать", - йдеться у дописі. Мовляв, автівка, яка заїжджає на мокрий газон, просто не залишає траві жодних шансів. Тож муніципали налаштовані рішуче боротися із подібними випадками. Вон закликають небайдужих длучан робити зауважиення т аповідомляти на гарячу лінію.



"Шановні сусіди, не мовчіть!!!!!!! Робіть зауваження таким НАХАБАМ, фотографуйте їх та знімайте відео і направляйте на нашу Гарячу лінію 067 000 067 9", - повідомляють на сторінці муніципалів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Недобросовісні паркувальники перетворили газон у дворі на вулиці Кравчука 22-24 у Луцьку на суцільне місиво.Фото місця, де раніше зеленіла трава, виклали на сторінці Депатраменту муніципальної варти Луцької міської ради у мережі Facebook."Це двір Кравчука 22-24 і колись тут був газон. Проте у даному дворі мешкають ось такі "редиски".... Потім такі водії розповідають, як вони люблять місто та країну, але самі ж її нищать", - йдеться у дописі. Мовляв, автівка, яка заїжджає на мокрий газон, просто не залишає траві жодних шансів. Тож муніципали налаштовані рішуче боротися із подібними випадками. Вон закликають небайдужих длучан робити зауважиення т аповідомляти на гарячу лінію."Шановні сусіди, не мовчіть!!!!!!! Робіть зауваження таким НАХАБАМ, фотографуйте їх та знімайте відео і направляйте на нашу Гарячу лінію 067 000 067 9", - повідомляють на сторінці муніципалів.

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