У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках





Відзначається, що деякі з них навіть були з пуповиною, повідомляє агентство Kyodo, – пишуть



Крім того, три з чотирьох пляшок були знайдені під підлогою покинутого будинку, де раніше поживав акушер. Уточнюється, що тіла немовлят були у речовині, яке нагадує формалін.



Зараз поліція проводить розслідування інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Люди, які працювали над реконструкцією будинку у Токіо, знайшли тіла кількох немовлят у пляшках.Відзначається, що деякі з них навіть були з пуповиною, повідомляє агентство Kyodo, – пишуть Факти ICTV Крім того, три з чотирьох пляшок були знайдені під підлогою покинутого будинку, де раніше поживав акушер. Уточнюється, що тіла немовлят були у речовині, яке нагадує формалін.Зараз поліція проводить розслідування інциденту.

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