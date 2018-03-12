У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках
Сьогодні, 11:04
Люди, які працювали над реконструкцією будинку у Токіо, знайшли тіла кількох немовлят у пляшках.
Відзначається, що деякі з них навіть були з пуповиною, повідомляє агентство Kyodo, – пишуть Факти ICTV.
Крім того, три з чотирьох пляшок були знайдені під підлогою покинутого будинку, де раніше поживав акушер. Уточнюється, що тіла немовлят були у речовині, яке нагадує формалін.
Зараз поліція проводить розслідування інциденту.
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Відзначається, що деякі з них навіть були з пуповиною, повідомляє агентство Kyodo, – пишуть Факти ICTV.
Крім того, три з чотирьох пляшок були знайдені під підлогою покинутого будинку, де раніше поживав акушер. Уточнюється, що тіла немовлят були у речовині, яке нагадує формалін.
Зараз поліція проводить розслідування інциденту.
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