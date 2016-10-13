На Волині правоохоронці затримали крадія лісу
Сьогодні, 13:44
На Волині правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, котрий крав ліс.
Слідчі Маневицького відділу поліції оголосили 28-річному жителю району про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність громадянина до крадіжки лісопродукції з території Углинського лісництва.
На початку лютого зловмисник на підводі викрав із Углинського лісництва у Маневицькому районі, де проводится лісозаготівля, зрізану лісову продукцію. Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тис. грн.
Дільничні інспектори поліції разом із співробітниками групи реагування патрульної поліції встановили, що крадіжку деревини скоїв 28-річний житель Маневицького району. Лісопродукцію вилучили.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185, йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту, обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.
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Слідчі Маневицького відділу поліції оголосили 28-річному жителю району про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність громадянина до крадіжки лісопродукції з території Углинського лісництва.
На початку лютого зловмисник на підводі викрав із Углинського лісництва у Маневицькому районі, де проводится лісозаготівля, зрізану лісову продукцію. Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тис. грн.
Дільничні інспектори поліції разом із співробітниками групи реагування патрульної поліції встановили, що крадіжку деревини скоїв 28-річний житель Маневицького району. Лісопродукцію вилучили.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185, йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту, обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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