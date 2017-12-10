У місті на Волині відремонтують дороги





Про це зазначив міський голова Петро Саганюк, - повідомляє



У місті протягом 2018 року планують заасфальтувати такі вулиці:



– вулиця Івана Сірка;

– Кривоноса;

– Липинського;

– Лабораторна;

– Софії Ковалевської;

– Богдана Лепського;

– Івана Франка;

– Зимнівська, до вулиці Лєвєнцова;

– Клима Савури;

– Залізняка;

– Крушельницької;

– Академіка Кримського.



Петро Саганюк додав, що ряд вулиць відремонтують поточним ремонтом. Зокрема, на вулиці Пилипа Орлика дорожнє покриття не витримує навантаження, тому руйнується. По вулиці в основному їдуть великовагові автомобілі. Ремонт цієї об’їздної планують провести у квітні. Також через цю вулицю є перехід військової техніки. Якщо асфальт військові пошкодять, то міська влада буде планувати зробити частину дороги в асфальтобетоні.



Поточним ремонтом планують ще ремонтувати вулицю Володимира Великого, Сагайдачного та ще ряд.



Також планують провести укладання фінішного шару асфальту по вулиці Луцькій. Начальник місцевого ДЕД Хільчук зазначив, що під час розмови з обласним керівництвом отримав підтвердження про початок робіт із настанням сприятливих погодних умов.



Планується, що будуть перероблені проблемні ділянки на вулиці Данила Галицького. Закрема біля міської ради і зупинки, де після дощу збирається вода та при вході у Слов’янський парк.



Зазначимо, що від церкви Святого Володимира (у місті) до села Затурці вкладений лише чорновий шар асфальту.



Міський голова зазначив, що планує провести також нараду по благоустрою міста, на якій детально розглянуть план робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З настанням весни у Володимирі-Волинську відремонтують дороги.Про це зазначив міський голова Петро Саганюк, - повідомляє «Буг». У місті протягом 2018 року планують заасфальтувати такі вулиці:– вулиця Івана Сірка;– Кривоноса;– Липинського;– Лабораторна;– Софії Ковалевської;– Богдана Лепського;– Івана Франка;– Зимнівська, до вулиці Лєвєнцова;– Клима Савури;– Залізняка;– Крушельницької;– Академіка Кримського.Петро Саганюк додав, що ряд вулиць відремонтують поточним ремонтом. Зокрема, на вулиці Пилипа Орлика дорожнє покриття не витримує навантаження, тому руйнується. По вулиці в основному їдуть великовагові автомобілі. Ремонт цієї об’їздної планують провести у квітні. Також через цю вулицю є перехід військової техніки. Якщо асфальт військові пошкодять, то міська влада буде планувати зробити частину дороги в асфальтобетоні.Поточним ремонтом планують ще ремонтувати вулицю Володимира Великого, Сагайдачного та ще ряд.Також планують провести укладання фінішного шару асфальту по вулиці Луцькій. Начальник місцевого ДЕД Хільчук зазначив, що під час розмови з обласним керівництвом отримав підтвердження про початок робіт із настанням сприятливих погодних умов.Планується, що будуть перероблені проблемні ділянки на вулиці Данила Галицького. Закрема біля міської ради і зупинки, де після дощу збирається вода та при вході у Слов’янський парк.Зазначимо, що від церкви Святого Володимира (у місті) до села Затурці вкладений лише чорновий шар асфальту.Міський голова зазначив, що планує провести також нараду по благоустрою міста, на якій детально розглянуть план робіт.

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