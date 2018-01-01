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Двоє злодіїв «обчистили» літнього волинянина

Двоє злодіїв «обчистили» літнього волинянина
У Любомлі двоє чоловіків обікрали гараж місцевого мешканця.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, до поліцейських звернувся 66-річний житель міста Любомль. Чоловік розповів, що невідомі пошкодили вікно його гаража та викрали комплектуючі до верстата на суму понад 500 грн.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 33-річний та 46-рінчий жителі Любомля. Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисників, зокрема, до крадіжки автозапчастин із господарства 52-річного жителя району, мангалів та кабелю в 52-річної волинянки та брухту із приміщення недіючої котельні в селі Римачі.

Частину викраденого майна вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка
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