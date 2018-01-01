Двоє злодіїв «обчистили» літнього волинянина
Сьогодні, 13:10
У Любомлі двоє чоловіків обікрали гараж місцевого мешканця.
Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, до поліцейських звернувся 66-річний житель міста Любомль. Чоловік розповів, що невідомі пошкодили вікно його гаража та викрали комплектуючі до верстата на суму понад 500 грн.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 33-річний та 46-рінчий жителі Любомля. Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисників, зокрема, до крадіжки автозапчастин із господарства 52-річного жителя району, мангалів та кабелю в 52-річної волинянки та брухту із приміщення недіючої котельні в селі Римачі.
Частину викраденого майна вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, до поліцейських звернувся 66-річний житель міста Любомль. Чоловік розповів, що невідомі пошкодили вікно його гаража та викрали комплектуючі до верстата на суму понад 500 грн.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 33-річний та 46-рінчий жителі Любомля. Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисників, зокрема, до крадіжки автозапчастин із господарства 52-річного жителя району, мангалів та кабелю в 52-річної волинянки та брухту із приміщення недіючої котельні в селі Римачі.
Частину викраденого майна вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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