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У Ковелі на парковці обікрали авто. ФОТО

У Ковелі на парковці обікрали авто. ФОТО
Двоє неповнолітніх обікрали авто на парковці в Ковелі.

Зловмисників затримали на гарячому, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Інцидент трапився на автостоянці на вулиці Варшавській. Невідомі особи викрали із припаркованого автомобіля «Газель» акустичну колонку, пістолет для монтажної піни та автомобільні лампочки.

Зловмисників під час скоєння злочину помітили працівники поліції та оперативно затримали їх. Порушниками виявилися 16-річний житель Іваничівського та 17-річний мешканець Старовижівського районів. Викрадене правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки з проникненням в сховище слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
У Ковелі на парковці обікрали авто. ФОТО
У Ковелі на парковці обікрали авто. ФОТО
У Ковелі на парковці обікрали авто. ФОТО

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Теги: крадіжка
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