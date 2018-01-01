На Київщині невідомі вбили подружжя пенсіонерів
Сьогодні, 11:45
В Київській області трапилось подвійне вбивство.
Наразі поліцейські шукають підозрюваних у вбивстві двох жителів міста Ірпінь, - інформує ГУНП у Київській області.
Учора, о 19.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків міста Ірпінь виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті.
За вказаною адресою поліцейські виявили тіла 81-річного пенсіонера та 79-річної його дружини.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисно вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Наразі поліцейські шукають підозрюваних у вбивстві двох жителів міста Ірпінь, - інформує ГУНП у Київській області.
Учора, о 19.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків міста Ірпінь виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті.
За вказаною адресою поліцейські виявили тіла 81-річного пенсіонера та 79-річної його дружини.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисно вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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