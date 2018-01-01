У РЦ «Промінь» - майстер-клас для жінок від Маши Єфросініної*

У РЦ «Промінь» 18 травня відбудеться майстер-клас для жінок «Ти у себе одна» від популярної телеведучоїВедуча поділиться порадами з особистого досвіду і своєю історією життя. Розповість правду про важкі 15 років життя, які припали на неймовірно успішні часи її роботи в «Под'ме».Захід триватиме 3 години: півтори години майстер-клас, а потім спілкування у форматі питання-відповіді.В програмі:- як побудувати гармонію в сім'ї;- як поєднати сім'ю і успішну кар'єру;- як навчитися любити себе;- як отримувати задоволення від життя;- особисті секрети Маші Єфросініної;- здоровий і не нудний спосіб життя, режим харчування без дієт;- де жінці знайти енергію."Звертаємо вашу увагу: тільки учасники категорії з 1 по 4 ряд матимуть можливість особисто поспілкуватися з Машою, взяти у неї автограф і зробити фото!"- йдеться у поідомленні.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.Область вкладених файлів