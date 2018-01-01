У РЦ «Промінь» - майстер-клас для жінок від Маши Єфросініної*
Сьогодні, 18:01
У РЦ «Промінь» 18 травня відбудеться майстер-клас для жінок «Ти у себе одна» від популярної телеведучої Маши Єфросініної.
Ведуча поділиться порадами з особистого досвіду і своєю історією життя. Розповість правду про важкі 15 років життя, які припали на неймовірно успішні часи її роботи в «Под'ме».
Захід триватиме 3 години: півтори години майстер-клас, а потім спілкування у форматі питання-відповіді.
В програмі:
- як побудувати гармонію в сім'ї;
- як поєднати сім'ю і успішну кар'єру;
- як навчитися любити себе;
- як отримувати задоволення від життя;
- особисті секрети Маші Єфросініної;
- здоровий і не нудний спосіб життя, режим харчування без дієт;
- де жінці знайти енергію.
"Звертаємо вашу увагу: тільки учасники категорії з 1 по 4 ряд матимуть можливість особисто поспілкуватися з Машою, взяти у неї автограф і зробити фото!"- йдеться у поідомленні.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Ведуча поділиться порадами з особистого досвіду і своєю історією життя. Розповість правду про важкі 15 років життя, які припали на неймовірно успішні часи її роботи в «Под'ме».
Захід триватиме 3 години: півтори години майстер-клас, а потім спілкування у форматі питання-відповіді.
В програмі:
- як побудувати гармонію в сім'ї;
- як поєднати сім'ю і успішну кар'єру;
- як навчитися любити себе;
- як отримувати задоволення від життя;
- особисті секрети Маші Єфросініної;
- здоровий і не нудний спосіб життя, режим харчування без дієт;
- де жінці знайти енергію.
"Звертаємо вашу увагу: тільки учасники категорії з 1 по 4 ряд матимуть можливість особисто поспілкуватися з Машою, взяти у неї автограф і зробити фото!"- йдеться у поідомленні.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Область вкладених файлів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Єфросінія вже заробляє бабло на хуйні, на потрясіння повітря. Так може заробляти кожна жінка, бо що не людина - то доля.
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