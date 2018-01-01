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У РЦ «Промінь» - майстер-клас для жінок від Маши Єфросініної*

У РЦ «Промінь» - майстер-клас для жінок від Маши Єфросініної*
У РЦ «Промінь» 18 травня відбудеться майстер-клас для жінок «Ти у себе одна» від популярної телеведучої Маши Єфросініної.

Ведуча поділиться порадами з особистого досвіду і своєю історією життя. Розповість правду про важкі 15 років життя, які припали на неймовірно успішні часи її роботи в «Под'ме».

Захід триватиме 3 години: півтори години майстер-клас, а потім спілкування у форматі питання-відповіді.

В програмі:

- як побудувати гармонію в сім'ї;

- як поєднати сім'ю і успішну кар'єру;

- як навчитися любити себе;

- як отримувати задоволення від життя;

- особисті секрети Маші Єфросініної;

- здоровий і не нудний спосіб життя, режим харчування без дієт;

- де жінці знайти енергію.

"Звертаємо вашу увагу: тільки учасники категорії з 1 по 4 ряд матимуть можливість особисто поспілкуватися з Машою, взяти у неї автограф і зробити фото!"- йдеться у поідомленні.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.


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Теги: Промінь, зустріч, Маши Єфросініної
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Єфросінія вже заробляє бабло на хуйні, на потрясіння повітря. Так може заробляти кожна жінка, бо що не людина - то доля.
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