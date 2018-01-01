У Ковелі знову сперечаються через скандальний МАФ





Засідання відбулося 16 березня, інформує



Фірма «Землемір», якою керує Інна Конащук, дружина екс-радника міського голови Олега Кіндера Юрія Конащука, вночі у квітні 2016 року встановила між будинками на вулиці Незалежності 55 та 57, кіоск. Місцеві мешканці виступили проти розташування в їхньому подвір’ї будь-яких торгових павільйонів. Люди влаштовували там протести, писали в мерію звернення. І щоб повноцінно розібратися в ситуації, Ковельрада створила тимчасову контрольну комісію, яку очолила депутат від «Солідарності» Ірина Роїк. Відбулися засідання цієї комісії, де встановили, що МАФ розміщений з певними порушеннями.



Вчора на засіданні постійної депутатської комісії завідуюча сектором планування та контролю за забудовою міста відділу містобудування та архітектури Марія Приступчук підтвердила, що споруда не відповідає своєму паспорту прив’язки, тобто нині за площею є значно більшою, ніж у документах. Однак представники МПП «Землемір» неодноразово писали заяви, що готові привести МАФ у відповідніст до паспорта. Та це не можливо зробити через відсутність дозволу місцевих мешканців.



Місцеві жителі переконували депутатів, що кіоски заважають їм облаштувати на своїй території дитячий ігровий майданчик, що навкруги споруд постійно брудно, а прилегла до них територія вже перетворилася на громадський туалет. Люди знову наголосили на встановлених контрольною комісією порушеннях фірмою «Землемір» щодо розміщення там павільйону.



«Мене дивує такий підхід… По-перше – підробка, в чому вона полягає: рішення про надання в оренду земельної ділянки МПП «Землемір» було включено недостовірну інформацію, з 9 квадратних метрів, нібито, вже існуючої оренди, дали 35; по-друге – мені було просто дивно, що би було з будь-ким, коли є невідповідність самого об’єкту паспорту прив’язки і проекту відведення», - дивувався ковельчанин Володимир Пархонюк, який активно підтримує небайдужих мешканців.



Роїк повідомила, що наразі комісія чекає документи щодо винесення меж земельної ділянки тимчасового павільйону в натурі. Вона ще в червні місяці зверталася за цим документом до земельного відділу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі під час засідання постійної депутатської комісії з земельних питань зчинився міні-скандал через можливість поновлення договору оренди землі під МАФом. Мешканці проти поновлення оренди землі МПП «Землемір», бо через МАФ не можуть встановити майданчика для дітей, а прилегла територія пертворилася на «туалет».Засідання відбулося 16 березня, інформує ПроКовель. Фірма «Землемір», якою керує, дружина екс-радника міського голови Олега Кіндера Юрія Конащука, вночі у квітні 2016 року встановила між будинками на вулиці Незалежності 55 та 57, кіоск. Місцеві мешканці виступили проти розташування в їхньому подвір’ї будь-яких торгових павільйонів. Люди влаштовували там протести, писали в мерію звернення. І щоб повноцінно розібратися в ситуації, Ковельрада створила тимчасову контрольну комісію, яку очолила депутат від «Солідарності». Відбулися засідання цієї комісії, де встановили, що МАФ розміщений з певними порушеннями.Вчора на засіданні постійної депутатської комісії завідуюча сектором планування та контролю за забудовою міста відділу містобудування та архітектурипідтвердила, що споруда не відповідає своєму паспорту прив’язки, тобто нині за площею є значно більшою, ніж у документах. Однак представники МПП «Землемір» неодноразово писали заяви, що готові привести МАФ у відповідніст до паспорта. Та це не можливо зробити через відсутність дозволу місцевих мешканців.Місцеві жителі переконували депутатів, що кіоски заважають їм облаштувати на своїй території дитячий ігровий майданчик, що навкруги споруд постійно брудно, а прилегла до них територія вже перетворилася на громадський туалет. Люди знову наголосили на встановлених контрольною комісією порушеннях фірмою «Землемір» щодо розміщення там павільйону.«Мене дивує такий підхід… По-перше – підробка, в чому вона полягає: рішення про надання в оренду земельної ділянки МПП «Землемір» було включено недостовірну інформацію, з 9 квадратних метрів, нібито, вже існуючої оренди, дали 35; по-друге – мені було просто дивно, що би було з будь-ким, коли є невідповідність самого об’єкту паспорту прив’язки і проекту відведення», - дивувався ковельчанин, який активно підтримує небайдужих мешканців.Роїк повідомила, що наразі комісія чекає документи щодо винесення меж земельної ділянки тимчасового павільйону в натурі. Вона ще в червні місяці зверталася за цим документом до земельного відділу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію