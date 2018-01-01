Повідомили стан українця, який постраждав у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії
Сьогодні, 15:20
Стан українця, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі у Грузії, лікарі оцінюють як сабільно важкий. Чоловік перебуває у реанімації.
Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, пише Радіо Свобода.
Він зазначив, що двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, вже покинули клініку. Таким чином, лікування в медцентрі Гудушаурі на даний час продовжують п’ятеро постраждалих, в тому числі українець, якому потрібна була операція.
«Четверо з них перебувають в відділенні неврології і нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть», – повідомив лікар.
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Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, пише Радіо Свобода.
Він зазначив, що двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, вже покинули клініку. Таким чином, лікування в медцентрі Гудушаурі на даний час продовжують п’ятеро постраждалих, в тому числі українець, якому потрібна була операція.
«Четверо з них перебувають в відділенні неврології і нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть», – повідомив лікар.
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